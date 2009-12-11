'PKK'nın üstlenmesi taktik olabilir'

T24 - Başbakan Erdoğan, Tokat’taki saldırıyı ancak terör örgütünün yapabileceğini söyledi, ancak sözlerine şunu da ekledi: “PKK’nın üstlenmesi bir strateji ve taktik olabilir.”



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Meksika'ya yaptığı resmi ziyaretleri tamamlayarak özel ''ANA'' uçağı ile yurda döndü.



Esenboğa Havalimanı'nda Amerika'daki temaslarıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Erdoğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



'Bir taktik olabilir'



Erdoğan, Tokat’taki terör saldırıyla ilgili şöyle konuştu: “Farklı terör örgütleriyle o bölgede işbirliği olduğunu biliyoruz. PKK’nın üstlenmesi bir strateji ve taktik olabilir. İşin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Bu tür vahşeti ancak terör örgütü yapabilir. Bu tür saldırıların hepsi “Demokratik Açılım” sürecini engellemeye, baltalamaya yönelik saldırılardır. Bu terör örgütünün Karadeniz’e inme çabalarıdır.”



Büyükelçi'nin istifa etmesi



Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy’un istifa etmesiyle ilgili iddialara ilişkin bir soru üzerine Başbakan Erdoğan, “Dışişleri Bakanı ikili görüşmelere illa katılır diye bir şey yok. Biz de görüşmeleri başbaşa yapma kararı aldık. ABD Dışişleri Bakanı da katılmadı” dedi.



'Muhalefetle bir araya gelmem'



Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tansiyonu düşürmek için muhalefet dahil görüşme çağrısıyla ilgili olarak, “Ateşi mi söndüreceğiz, yoksa benzin mi dökeceğiz. Cumhurbaşkanı daha önce de benzer adımlar attı. Ben gelebilecek davete katılırım. Temenni ederim olumlu bir netice çıksın. Ama bundan farklı bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Muhalefetle bir araya gelmeyi arzu etmiyorum. Hükümete hakarette bulunan bir anlayışla bir araya gelmemiz sözkonusu olamaz. Güvenlik güçlerimize 'Terörle mücadele etmeyin mi' dedik? Niye sormuyorsunuz, ‘Bir çözüm öneriniz var mı? Projeye başından beri takoz oldular. Hıyanet, ihanet... Tüm sözledikleri bu.”



'DTP alışılmış görevini yapıyor'



Kapatma davası görüşülen DTP’nin bu süreçteki tavrıyla ilgili bir soruyu ise Erdoğan, şöyle yanıtladı: “DTP alışılmış görevini yerine getiriyor. Yaklaşımının böyle olmamasını arzu ederdik. Terör örgütüne desteği ima bile etmemelidir. İmralı’yı adres göstermelerini tasvip etmeyiz.”



‘Danıştay kendisiyle çelişti'



Erdoğan, Danıştay’ın YÖK’ün katsayı kararıyla ilgili yaptığı itirazı reddetmesine yönelik bir soruya karşılık “Danıştay’ın kararları bir çelişkiyi ortaya koydu. Daha önce ‘Sorumlusu YÖK’tür’ diyen Danıştay, o kararları yok sayan karar verdi” dedi.



Bursa’daki grizu patlamasıyla ilgili bilgiler veren Erdoğan, ölen işçiler için Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.