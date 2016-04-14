“PKK’nın üst düzey yöneticisi İsveç’te yakalandı” iddiası

Türkiye’ye sefer yapacak uçağa binmek üzere geldiği Stockholm Arlanda Havalimanı’nda bu sabah yakalanan kişinin PKK’nın Almanya üst düzey sorumlularından olduğu iddia edildi.

Hürriyet’ten Ersin Arslan’ın haberinde, havalimanında pasaport kontrolü sırasında uluslararası araması olduğu anlaşılarak gözaltına alınan Türkiye vatandaşı olan 1980 doğumlu olan ve PKK yöneticisi olduğu iddia edilen kişinin, 2012-2014 yılları arasında PKK’nın Almanya bölge sorumlularından olduğu, 2014 yılından itibaren Alman Polisi tarafından kırmızı bültenle arandığı öne sürüldü.

Almanya polisi, yakalanan kişinin terör bağlantılı suçtan aranmadığını, bir başka suçun şüphelisi olarak arandığını açıklarken, İsveç soruşturma savcısı yakalanan şahsın uluslararası tutuklanma kararında belirtilen terör suçu nedeniyle tutuklandığını söyledi.