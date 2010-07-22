PKK'nın üst düzey sorumlusu iade edilecek mi?

T24 - Pazar günü İtalya'da yakalanan PKK'nın Avrupa'daki üzt düzey temsicliclerinden Nizamettin Toğuç'un İstinaf mahkemesinde yargılacağı belirtilirken, Adalet Bakanlığı Toğuç'un iadesini için harekete geçti. Avukatıysa eski DEP milletvekili Toğuç'un Türkiye'ye iadesini kesinlikle istemediğini bildirdi.



Terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki en önemli isimlerinden olan Nizamettin Toğuç, İtalya’nın Venedik kentinde ele geçirildi. Hem Türk, hem Hollanda vatandaşı olan ve İnterpol’un kırmızı bülteniyle aranan Toğuç’un hangi ülkeye iade edileceği netlik kazanmadı. Toğuç’un bu durumu, Abdullah Öcalan’ın Suriye’den kaçtıktan sonra Roma’da 65 gün saklanması sırasında iki ülke arasında yaşanan gerilimi akıllara getirirken gözler, nasıl bir yöntem izleyeceği beklenen Başbakan Silvio Berlusconi’ye yöneldi.



Bir süre önce Pisa yakınlarında yapılan operasyonla PKK kamplarının ortaya çıkartıldığı İtalya’da bu kez örgütün Avrupa’daki en önemli isimlerinden biri olan Avrupa Kürt Dernekleri Federasyonu (Kon Kurd) Başkanı Toğuç yakalandı. İtalyan Gizli Servisi DIGOS ve Padova jandarması tarafından düzenlenen operasyonda Toğuç’la birlikte 4 PKK’lının daha yakalandığı öğrenildi. Toğuç’un eşiyle birlikte “tatil” görüntüsü verilerek 7 Temmuz’da Venedik’e geldiği, ancak burada örgüt tarafından düzenlenecek gizli bir toplantıya katılmasının planlandığı belirtildi.





Savcılık da doğruladı





Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Venedik Savcılığı da internet sitesinde, Toğuç’un tutuklandığını doğruladı. İnternet sayfasında tutuklamayla ilgili yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı:



“18 Temmuz’da DIGOS, Venedik ve Padova savcılıklarının ortak çalışmasıyla Padova’nın Albignasego kasabasında Türk asıllı Hollanda vatandaşı 58 yaşındaki Nizamettin Toğuç tutuklandı. Toğuç’un İtalya’da bulunması, son iki yıldır güvenlik güçleri tarafından yapılan ve geçen Şubat ayında Pisa civarında Kürt Partisi PKK kamplarının bulunmasını sağlayan ve 11 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ortaya çıkartıldı. Toğuç PKK’nın Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden biridir ve tutuklama işlemi, Ankara Mahkemesi tarafından PKK-Kongra Gel yandaşı yandaşı olduğu gerekçesiyle çıkartılan uluslararası tutuklama emri uyarınca gerçekleştirilmiştir.”



Türkiye şimdi Toğuç’un iadesinde “Öcalan krizi” gibi sıkıntıların yaşanmamasını istiyor. Bunun için de her zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la sıkı dostluk görüntüsü veren İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’den dostluğunu göstermesini bekliyor.





Adalet Bakanlığı harekete geçti





Adalet Bakanlığı, İtalya'da yakalanan terör örgütünün PKK'nın üst düzey yöneticisi ve kırmızı bültenle aranan Nizamettin Toğuç'un Türkiye'ye iadesi için dosya hazırlıyor.



Adalet Bakanlığı Toğuç hakkındaki dava ve soruşturma dosyalarını Cumhuriyet başsavcılıklarından istedi. Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılıkları da Toğuç hakkındaki dava ve soruşturma dosyaları hakkında Adalet Bakanlığına bilgi verdi.



Bakanlık, ulaşan bilgiler doğrultusunda Nizamettin Toğuç'un İtalya'dan Türkiye'ye iadesi için dosya hazırlamaya başladı.





Toğuç kimdir?





PKK’nın Avrupa’da örgütlediği Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Yürütme Konseyi üyesi ve Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu (KON-KURD) Başkanı Nizamettin Toğuç, 1991’de SHP’den milletvekili seçildi. Daha sonra HEP’in kuruluşunda yer aldı. HEP’in kapatılması üzerine DEP’e geçen Toğuç, 1993’te Mardin Milletvekili Mehmet Sincar’ın yaşamını yitirdiği saldırıda ağır yaralandı. DEP’in 1994’te kapatılınca tutuklanmamak için bir grup milletvekiliyle Avrupa’ya kaçtı. 17 yıldır Avrupa’da yaşayan Toğuç “Sürgünde Kürdistan Parlamentosu”, “Kürdistan Ulusal Kongresi” ve “KON-KURD” gibi kuruluşlarda görev aldı. 1994’de hakkında arama emri çıkarıldı. Hollanda 1995’te siyasi sığınma verdi. Böylece Türkiye’nin yanı sıra Hollanda vatandaşlığı da kazanmış oldu.





Öcalan gerilimi





Ankara’da savaş senaryolarının gündeme gelmesi üzerine Suriye harekete geçti ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, 12 EKim 1998’de Şam’dan ayrıldı. Önce Rusya’ya, oradan da 13 Kasım’da İtalya’ya gitti. Türkiye, Öcalan’ı İtalya’dan istedi ancak ret yanıtı üzerine iki ülke arasında diplomatik kriz başladı. İtalyan yetkililer, idam cezasının iadeye engel oluşturduğunu belirtirken, Ankara ile sürekli ters düşen Başbakan Massimo D’Alema, 24 Aralık’ta “Öcalan serbesttir, istediği yere gidebilir” dedi. Bu süreçte Öcalan’ın iltica talebi de reddedildi ve İtalya gizli servisinin eşliğinde 16 Ocak 1999’da ülkeyi terk etti. Nereye gittiği bir süre belirlenemeyen Öcalan, 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

