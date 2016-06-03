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“PKK’nın üst düzey iki ismi yakalandı” iddiası

Mardin'de ve İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonlar yapıldı

03 Haziran 2016 19:36

Doğan Haber Ajansı (DHA) Mardin Artuklu ilçesi Yolbaşı Mahallesinde bir eve yapılan baskında eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 3 kişi yakalandı. Habere göre, yakalanan kişiler arasında bulunan ’Baz’ kod adlı Seyithan Yaman’ın PKK’nın kırsal kesiminden lider kadrosundan olduğu iddia edildi. 

Habertürk de İstanbul'da yapılan operasyonda ise örgütün  İstanbul sorumlusunun yakalandığını öne sürdü. Habere göre,  PKK'ya yönelik olarak İstanbul Gazi Mahallesi'nde Polis ve MİT'in ortak yaptığı operasyonda  PKK'nın İstanbul sorumlusu olduğu iddia edilen S. K. yakalandı.

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