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PKK'nın Türkiye'deki en etkili isimlerinden biri ölü ele geçirildi (2)

TUNCELİ'DE PKK'NIN ANA MÜHİMMAT DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ Tunceli'nin Pülümür vadisi Zağge vadisinde dün sabah gerçeklmeştirilen ve aralarında PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda örgütün

28 Kasım 2017 18:41

TUNCELİ\'DE PKK\'NIN ANA MÜHİMMAT DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ
Tunceli\'nin Pülümür vadisi Zağge vadisinde dün sabah gerçeklmeştirilen ve aralarında PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda örgütün bölgedeki ana mühimmat deposunun da ele geçirildiği belirtildi. 
Tunceli Valiliği\'nden yapılan açıklamada, MİT, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca Pülümür ilçesi kırsalında müşterek olarak dün yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalarda terör örgütü tarafından Tunceli il merkezi ve İlçelerinde gerçekleştirilebilecek saldırı ve eylemlerde kullanılmak üzere silah ve mühimmatların saklandığı bir depo ele geçirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"Depoda yapılan aramada, 17 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 20 bin adet Bixi ve Kalaşnikof mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet basma düzenekli EYP, 2 adet fünye, 5 adet Kalaşnikof şarjörü, 5 adet sırt çantası, 1 adet akü, 2 adet altılı pil bloğu, 1 adet puşi, 5 adet el feneri, 2 adet pil, 3 adet tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.\"

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