PKK’nın Tunceli’deki kışa hazırlık sığınakları yerle bir edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ il merkezi Nazimiye, Pülümür Mazgirt ve Pülümür bölgesindeki dağlık alanlarda PKK\'lı teröristlerin kışın barınmak için kullanacakları sığınaklar tespit edilerek yerle bir edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timleri tarafından yaklaşık 3 gündür Nazimiye ilçesine bağlı Büyükyurt ile Dokuzkaya köyleri arasında sürdürülen operasyonlarda PKK’nın kış üstlenmesi için hazırlık yaptığı sığınaklar tespit edilerek, kullanılamaz hale getirdi. PKK’nın kış için depoladığı tonlarca gıda maddesi de ele geçirilerek imha edildi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"09 Eylül 2017 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz Kırsalında yapılan operasyonda 1 terörist 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör (dolu), 2 adet el bombası, örgütsel doküman ve malzemeler ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti. Bölgede devam eden operasyon kapsamında 10 Eylül 2017 Tarihinde gerçekleştirilen arama/tarama faaliyetlerinde tespit edilen 3 adet sığınak içerisinde; 37 adet dolu tüp (27 adet büyük, 10 adet küçük), 2 bin 200 kg un, 100 kg makarna, 80 kg çay, 40 kg tereyağı, 250 kg çay şekeri, 100 kg bulgur, 100 kg pirinç, 150 lt sıvı yağ, 200 kg salça, 25 lt zeytinyağı, 400 kg kuru fasulye, 50 kg tuz, 50 kg turşu, 200 adet hazır çorba, 100 kg mercimek, 50 kg kuruyemiş, 50 kg kuru kayısı, 100 paket toz içecek, 20 kg zeytin, 50 kg pekmez, 50 kg tahin, 100 kg reçel, 960 adet konserve, 20 kg tütün, 150 m çadır branda, 150 m sera naylonu, 100 lt motorin, 50 adet sprey boya, 100 kg deterjan, 100 adet diş macunu, 100 adet el sabunu, 20 kg bulaşık deterjanı, 5 kg kolonya, 1 adet set üstü ocak, 100 metre ip, 10 kg çivi ve çok miktarda tabak, çatal, bıçak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

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