-PKK'NIN SURİYE FİNANSÖRLERİNE GÖZALTI ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini yakın takibe alan Suriye'de, terör örgütünün finansman kaynaklarını kesmeye yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında PKK'ya ''bağış'' adı altında yüklü miktarda finansman desteği sağladıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Suriye güvenlik güçleri, Hassakeh kentinde terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ''bağış'' adı altında yüklü miktarda finansman desteği sağladıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Kamışlı Askeri Hakimliği'ne sevk edilen 6 kişi ''terör örgütüne finansman desteği'' sağladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Söz konusu kişilerle ilgili ''Suriye topraklarını etnik olarak bölmeye çalışan terör örgütüne finans desteği sağlama'' suçundan ağır hapis cezası ile dava açılacağı bildirildi. Geçen ay güvenlik güçleri tarafından Halep kentinin Eşrefiye ve Şeyh Maksut Mahallelerindeki hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 11 PKK'lı hakkında ''terör örgütü üyesi olmak, Suriye topraklarını bölerek ayrı devlet kurma girişiminde bulunmak ve ülkede yaşayan Kürtleri etnik ve dini olarak bölmek ile güvenlik güçlerine karşı kışkırtmak'' iddiasıyla 8 ila 20 yıl arasında değişen ağır hapis cezasıyla dava açılmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak yaptığı günü birlik ziyareti sırasında ortak basın toplantısında konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin teröre karşı işbirliğinde tam mutabakat halinde olduğuna işaret etmişti.