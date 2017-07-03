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PKK'nın 'suikast eğitimcisi' keşif yaparken yakalandı

Rozarin Kod adlı Mevlüde Gündüz'ün Kandil'de kanas eğitimi verdiği öne sürüldü

03 Temmuz 2017 11:08

PKK’nın suikast eğitimcisi olduğu ileri sürülen Rozarin Kod adlı Mevlüde Gündüz, Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ablası adına kayıtlı kimlikle yakalanan PKK'lının, örgütün üssü Kandil’de suikast silahı kanas eğitimi verdiği öne sürüldü.

Saldırı için keşfe gelmiş

1 Temmuz’da yakalanan teröristin Dargeçit’e keşif amaçlı geldiği ve polis noktalarında suikastler gerçekleştirmeye hazırlandığı tespit edildi. Terör örgütüne 2007 yılında katılan teröristin evinde yapılan aramalarda bir adet 7.65 kalibre tabanca ve iki şarjör, Rus menşeli savunma tipi el bobası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

11 PKK'lı öldürüldü

TBu arada Şırnak ve Mardin’de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak’ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece gerçekleştirilen hava harekatında da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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