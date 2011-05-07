PKK'nın sıradaki hedefi pilotlar mı?

T24- Karadeniz'de PKK saldırısına dikkat çeken ve haklı çıkan 2 Mayıs 2011 tarihli istihbarat raporunda PKK'nın F-16 pilotlarına saldırıya hazırlandığı anlatılıyor.

2 Mayıs 2011 tarihli istihbarat notunda pilotlara silahlı, bombalı saldırı yapılabileceği bilgisi verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın 2 Mayıs’ta 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen çok gizli istihbarat notunda Başbakan Erdoğan’ın mitinglerinde polislere yönelik eylem olacağı belirtilmişti.

Salça kutusunda bomba

Bu konuda haklı çıkan istihbarat raporunda PKK’nın F-16 pilotlarına eylem planladığının da duyurulduğu ortaya çıktı. Bu amaçla Kandil’de bomba eğitimi almış 100 PKK’lının şehirlere gönderildiği belirtildi.

PKK’lılara cep telefonu ve salça kutusu kamuflajlı tuzak bombalar yapımının öğretildiğine dikkat çekilen raporda, “Sözde Yürütme Konseyi’nin verdiği talimatla örgüt mensupları ve şehir yapılanmasında (KCK) faaliyet gösteren militanlar araçların altına kolayca yerleştirilebilen mıknatıslı bombalar ile polis ekipleri ve savaş uçağı pilotlarının özel araçlarını patlatmayı tasarladıkları yönünde duyumlar alınmıştır” denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü F-16 pilotlarına eylem planı konusunda Genelkurmay Başkanlığı’nı da bilgilendirdi. Yazıda, olası silahlı ve bombalı eylemlere karşı tüm personelin önce kendi can güvenliğini ön planda tutarak arama ve kontrollere önem vermesi, istihbarat çalışmalarına ağırlık vermesi istenildi.

‘Polisleri sorgulayın’

Polis istihbaratı hafta başı tüm birimlere gönderilen istihbarat notunda PKK’nın seçim mitinglerinde ve terörist cenazelerinde görev alan polislere bıçaklı saldırı planladığı rapor edilmişti. Nitekim Diyarbakır’da bir polis bu şekilde bıçaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü geçen hafta gönderdiği bir raporda da örgütün polis kaçırmaya dönük bir eylem planladığını duyurmuştu. Çok gizli raporda KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın polisin operasyonlarına karşı çaresiz kalınmaması, polislerin yakalanarak belirlenen evlerde en ince ayrıntısına kadar sorgulanması talimatı verdiği belirtiliyor.

Karadeniz’i bildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) kısa süre önce Karadeniz’deki illerin valiliklerini PKK eylemlerine karşı uyardığı da ortaya çıkmıştı. Bu uyarıdan kısa süre sonra Kastamonu’da AKP konvoyundaki polis aracı PKK saldırısına uğradı ve bir polis şehit oldu.