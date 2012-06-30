PKK'nın serbest bıraktığı AKP'li Başkan: Partimden ayrılacağım

PKK’nın 14 Mayıs’ta yol keserek kaçırdığı AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik, serbest bırakılmasından sonra yaptığı ilk açıklamada, yıllardır hizmet ettiği partisinden istifa edeceğini söyledi. Çelik, “Ben AK Parti ilçe başkanı olarak kaçırıldım. Bundan sonra siyasetle işim olmayacak. Partimden ayrılacağım. Partimden ayrılma karşılığında serbest bırakılmadım” dedi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesiyle Muş arasındaki Şenyayla Mevkii'nde 14 Mayıs'ta yol kesen PKK tarafından kaçırılan AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik serbest bırakıldı. Çelik, Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, İHD ve Mazlum-Der temsilcilerinden oluşan bir heyete teslim edildi. Kulp ilçesinde heyete teslim edilen Çelik, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesine getirildi. Çelik’i teslim alan heyet ile birlikte düzenlenen basın açıklamasında konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, Çelik’in akrabalarının kendilerine başvurması üzerine gerekli girişimleri sağladıklarını ve belirlenen yerde buluşarak Çelik’i teslim aldıklarını söyledi.

AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik ise yaşadıklarını anlattı. Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre; bir hayli yorgun olduğu gözlenen Çelik, PKK'nın elindeyken sürekli ormanlık alanlarda tutulduğunu kaydetti. Geceleri sürekli yürüdüklerini anlatan Çelik, kendisine bakmakla görevlendirilen 10 örgüt mensubunun dışında kimseyle görüştürülmediğini ifade etti. Çelik, “Bu konuda girişimde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben Kulp’tan gelirken tutuklandım örgüt tarafından. Orada kaldığım süre zarfında bana iyi davrandılar. Beni, tutuklanan siyasetçiler karşılığında tuttuklarını söylediler” diye konuştu. Kendisinin kaçırılmasından sonra başlatılan operasyonlardan üçüncü gününde haberdar olduğunu anlatan Çelik, PKK tarafından daha önce kaçırılan kişileri görmediğini, Türkiye sınırları dışına çıkarılmadığını, Kulp bölgesinde tutulduğunu dile getirdi.

Çelik, bundan sonra ne yapılacağı sorusuna ise, “Partimden ayrılacağım. Benim artık siyasetle işim olmayacak” diye yanıt verdi. Çelik'e PKK'nın daha önce kaçırdığı siyasetçileri AKP’den ayrılma karşılığında serbest bıraktığı hatırlatıldı. Çelik, bunun üzerine, “Hayır böyle bir şart yok ama ben siyaseti bırakacağım. AK Parti’den ayrılacağım” ifadelerini kullandı. Çelik, polis ya da jandarmanın kendisiyle henüz görüşmediğini belirterek, "Gazeteciler onlardan önce bizi buldu. Bizi alır almaz buraya getirdiler" dedi.