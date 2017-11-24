T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmen, isminin yaşatıldığı okulda anıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, ilk atama yeri ve ismi verilen Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ndeki ilkokulda, öğrencileri tarafından karanfillerle anıldı

24 Kasım 2017 11:33

Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- PKK\'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, ilk atama yeri ve ismi verilen Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'ndeki ilkokulda, öğrencileri tarafından karanfillerle anıldı.
Siverek\'in Çiftçibaşı Mahallesi\'nde öğretmenlik yaptıktan sonra yaz tatilinde memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz\'ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti. Yılmaz\'ın şehit edilmesi ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı. Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım\'da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, \"Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'n kutlu olsun\" notu yazdı.
Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, \"Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz\" dedi.
Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKŞanlıurfa DHA PKKNecmettin YılmazSiverekMahallesiGümüşhaneyeTunceliPülümürHaziranYılmazAli CanpolatKasımGünüNecmettinSiverek Milli EğitimMüdürü Ahmet YılmazFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24