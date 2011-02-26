-PKK'NIN RANT KAVGASINDA KAN AKTI ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, yaşadığı finansman krizini aşmak için son dönemde uyuşturucu ticaretinin yanı sıra, ''insan kaçakçılığı'' faaliyetlerini de yoğunlaştıran terör örgütü PKK'da yaşanan rant kavgasında bir kişinin öldüğü bildirildi. Terör örgütü PKK'nın, Irak, İran, Suriye, Türkiye ile bazı Asya ve Orta Doğu ülkelerinden topladığı mültecileri, Avrupa ülkelerine götürmeden önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Limasol ve Larnaka arasındaki bir köyü toplanma merkezi olarak kullandığı ortaya çıktı. Terör örgütünün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki insan ticaretini koordine eden ''Çerkez'' kod adlı Ç.K. ile yardımcısı A.K. arasında rant kavgası yaşandığı belirlendi. A.K. adlı örgüt mensubunun, Ç.K'nın insan ticaretinden elde edilen örgüte ait yüklü miktarda paranın bir bölümünü zimmetine geçirdiği yönünde Kandil'e ihbarda bulunduğu kaydedildi. Bunun üzerine Kandil'de bulunan terör örgütünün yönetimi, örgütün Güney Kıbrıs Rum kesimindeki finansman faaliyetleri ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığı bildirildi. Bu gelişmelerden rahatsız olan örgüt sorumlusu Ç.K.'nın, A.K'yi gizlice öldürttüğü öne sürüldü. Ancak, PKK yönetiminin, insan ticareti faaliyetlerinin zarar görmemesi için rant cinayetini kamuoyundan gizleyerek A.K'nin ''ajan-hain'' olduğu için infaz edildiğini duyurduğu belirtildi. Fransa'da geçen yıl gerçekleştirilen insan kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 13 PKK mensubunun ifadelerinden, terör örgütünün, 15-20 bin Avro karşılığında Irak, İran, Türkiye ve Suriye'den Kürt kökenli yaklaşık 2 bin mülteciyi kaçak yollardan Güney Kıbrıs Rum kesiminden, Yunanistan ve İtalya'ya buradan da İsviçre, Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika ve İskandinav ülkelerine götürdüğü belirlenmişti. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (EUROPOL), ''Avrupa Birliği Terörizm Durum ve Eğilimler'' başlıklı raporunda, PKK'nın terör ve organize suç örgütü kimliğine dikkat çekilerek, insan kaçakçılığı, sahtecilik, uyuşturucu ticareti, haraç alma gibi organize suç faaliyetlerinden elde ettiği milyonlarca doları silah alımında kullandığına dikkat çekilmiş, terör örgütünün, ''Avrupa Birliği'nin kamu güvenliği için en tehlikeli örgüt'' olduğunun altı çizilmişti.