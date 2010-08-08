PKK'nın Ramazan'da ateşkes ilan etmesi bekleniyor

T24-

Yeniden çatışmasızlık sürecine ilişkin ilk duyumlar, köprülatı balıkçısını ziyaret eden devlet yetkililerinden gelmişti. Ardından önceki gün partisince Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde düzenlenen mitingde Demirtaş’ın “İnşallah Ramazan ayına hayırlı haberlerle gireceğiz ve barışın sağlanması için büyük çaba sarfedeceğiz. Bu hayırlı bir ay ve barış ayı olacak” sözleri geldi. Fırat Haber Ajansı’na (ANF) konuşan PKK yöneticisi Murat Karayılan ise şunları söyledi: “Sürecin ele alınışına ilişkin önderliğimiz tarafından bize sunulmuş olan bir mesaj vardır. Biz harekât olarak son iki hafta boyunca bu mesaj üzerinde tartışmalar yürüttük. Önümüzdeki hafta bu mesajla ilgili ulaştığımız sonuçları kamuoyuna açıklayabiliriz... Hem Türkiye’nin hem Kürdistan’ın gündemini belirlemede yeni olacak olan politikamızın izahatı olacaktır.”

Ateşkes önümüzdeki hafta

Taraf’ın PKK’ya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, yaşanan gelişmeler sonrası örgüt ateşkes kararı aldı. PKK, önümüzdeki hafta içerisinde bir basın açıklaması düzenleyerek, ateşkes kararını açıklayacak. Dün Diyarbakır’da başlayan Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) 4. Olağan Kongresi’nin gündemi de “yeniden çatışmasızlık”tı. İki günlük kongrenin ardından “çift taraflı ateşkes” çağrısı yapılacağı bekleniyor. Demirtaş’ın sözlerini değerlendiren BDP milletvekilleri Nuri Yaman ve Hamit Geylani de ateşkesten umutlu olduklarını söyledi. Yaman, “Halk da çatışmanın durmasını istiyor, cenazelerin gelmesine, insanların ölmesine karşı. Ramazan ayı önemli“ derken, Geylani ise şunları söyledi: “Ramazan aylarında dostluk, kardeşlik, barış dileği vardır. Şu an Türkiye bir beklenti içindedir. Şiddet alabildiğine yükselmiştir. Bu şiddet ivmesinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Umarız temmenni karşılığını bulur. Sağduyulu herkes böyle seslere kulak verir. Operasyonlar durur, ateşkes olur, silahlar susar.”