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PKK'nın parasını zimmetine geçirip kaçtı

PKK'nın mali sorumlularından biri örgütün, 1 milyon frangını alarak sevgilisiyle kaçtı.

10 Haziran 2010 03:00

T24- Avrupa'da finansman kaynaklarına yönelik devam eden operasyonlarla otorite boşluğu yaşayan terör örgütü PKK'nın mali sorumlularından biri örgütün, 1 milyon frangını alarak sevgilisiyle kaçtı.

Terör örgütü PKK'nın İsviçre'nin sözde sorumlularından ''Soreş'' kod adlı Hasan Y.’nin, Biel kentindeki PKK'nın paravan derneğinde, Kürtlerden ''bağış'', ''yardım'' adı altında tehditle alınan yaklaşık 1 milyon İsviçre Frangını kendi hesabına geçirdiği öne sürüldü. Terör örgütünün bu olayın ardından H.Y. ile ilgili infaz kararı aldığı bildirildi.
Terör örgütünün uzantısı derneğin başkanı A.K, olayı PKK'nın sözde sorumlusu Sabri Ok'a rapor etti. Dernek Başkanı, ''Soreş'' kod adlı H.Y'nin, ''Roj TV'de türkü söyleyen Z.N. adlı kadınla ilişkisi olduğunu, Z.N.'ye pahalı hediyeler aldığını, Zürih kentinde bir şirkete ortak olduğunu'' belirterek, örgütün parasını şahsi hesabına aktardığını savundu.
Terör örgütünde 2010 yılının başından bugüne kadar Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren örgüt sorumlularından ''Botan'' kod adlı E.B., ''Bayram'' kod adlı M.P, ''Salih'' kod adlı B.Ü, ''Ali'' kod adlı Ş.M, ''Doğan'' kod adlı N.Ç., ''Şahin'' kod adlı M.P, ''Ergün'' kod adlı F.K., örgüte ait paralarla kaçmıştı. (aa)

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