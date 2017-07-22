PKK'nın öldürdüğü Necmettin öğretmen için CHP milletvekilleri, kamu görevlileri ve vatandaşlar yürüdü

Tunceli'de CHP İl Başkanlığı, PKK tarafından öldürülen Necmettin Yılmaz'ı anmak ve terörü protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Belediye önünden başlayan yürüyüşe, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP milletvekilleri, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de katıldı. Yürüyüş sırasında sadece Türk bayrakları ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları taşındı. Şehit öğretmen anmasında konuşan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol "Necmettin’imize sahip çıkamadığımız için Dersim halkından, ailesinden özür dileriz" dedi.

Sözcü gazetesi'nde yer alan habere göre, CHP Tunceli İl Başkanlığı’nın PKK’lılar tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı anmak ve terörü protesto etmek için düzenlediği, yürüyüş, saat 18.00 sıralarında başladı.

Kent merkezinde Belediye binası önünde toplanan CHP’liler, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri Tuncay Özkan, Muharrem İnce, Haluk Pekşen, Gürsel Erol, Gülay Yelekçi, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte yürüyüşe başladı.

Cemevine kadar yürüyen kalabalık ellerinde sadece Türk bayrakları ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğraflarını taşıdı ve sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılanlar yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın cenazesinin atıldığı Pülümür Çayı’na Gole Çeto Parkı’ndan karanfiller attı.

CHP’lilerin düzenlediği yürüyüş için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

“Necmettin öğretmenin annesinin babasının acısı acımız"

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol yaptığı konuşmada, “Bir masumun bir umudun bir emeğin, eğitimcinin temiz saf kanı terör örgüt tarafından haince ve alçakça akıtıldı. Topraklarımızın kutsallığına ihanet edildi. Necmettin öğretmenin kanı yüreğimizde ateş, gözlerimizde yaş oldu. Annesinin, babasının acısı acımız oldu. Necmettin’imize sahip çıkamadığımız için Dersim halkından, ailesinden özür dileriz. Bu acının tarifi yok. Bizim evladımız, onurumuz” dedi.

"Necmettin'imize sahip çıkamadığımız için ailesinden özür dileriz"

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, “Bir masumun bir umudun bir emeğin, eğitimcinin temiz saf kanı terör örgüt tarafından haince ve alçakça akıtıldı. Topraklarımızın kutsallığına ihanet edildi. Necmettin öğretmenin kanı yüreğimizde ateş, gözlerimizde yaş oldu.

Annesinin, babasının asıcı acımız oldu. Necmettin’imize sahip çıkamadığımız için Dersim halkından, ailesinden özür dileriz. Bu acının tarifi yok. Bizim evladımız, onurumuz.

Necmettin öğretmene sıkılan kurşun Dersim’in kültürüne, geleneklerine, inancalarına sıkılan kurşundur. İnsanlığa sıkılan ihanet kurşunudur. Terör örgütlerine sesleniyorum can alarak eylemelerinize devam edeceksin bilin ki Dersim’de de Türkiye’de de bedel ödeyecek milyonlar vardır. Artık yeter bir yurttaş, baba, milletvekili, öğretmen çocuğu olarak sesleniyorum. Terör sürecinin devamından sorumlu tek kurum siyaset kurumudur. Terör ülkemizin ulusal sorunudur. Artık evlere ateş düşmesin. Kahrolsun terörizm” diye konuştu.