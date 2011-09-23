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PKK'nın öldürdüğü kadınların taziyesinde BDP krizi

PKK’nın Siirt’te düzenlediği saldırıda hedef aldığı 6 genç kızın, BDP’nin yerel yöneticilerinin

23 Eylül 2011 03:00

T24 - PKK’nın Siirt’te düzenlediği saldırıda hedef aldığı 6 genç kızın, BDP’nin yerel yöneticilerinin akrabası olması, partinin yerel tabanında derin sarsıntı yarattı.



Milliyet'te yer alan habere göre, saldırıda ölen Nurcan Olgaç ile yaralanan Gülcan Olgaç, Siirt’in BDP kökenli Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak’ın kuzenleri. Yine saldırıda vefat eden Zeynep Evin ve Nergis Evin ile yaralanan Nuran Evin ise Siirt merkeze bağlı BDP’li Gökçebağ Belediye Başkanı Mehmet Sadık Evin’in yeğenleri. Saldırıda hayatını kaybeden Kevser Çekin de, Siirt Belediye Meclis üyesi BDP’li Abdüllatif Çekin’in yeğeni. Saldırıda kızlarını kaybeden üç ailenin de BDP’nin yerel düzeyde önde gelen kişileriyle akrabalık ilişkisi olması, Siirt’teki BDP tabanında şok etkisine neden oldu.


‘Gelmeselerdi’

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, dün Siirt’te taziye ziyareti için gelmesi bekleniyordu. Ancak acılı Olgaç ailesi, Demirtaş’ın taziye ziyaretinde bulunmasını istemedi. Siirt’teki taziye evlerine; Siirt milletvekili Gülten Kışanak, Diyarbakır milletvekilleri Altan Tan ve Nursel Aydoğan’ın da aralarında bulunduğu BDP heyeti ziyarette bulundu. BDP heyetinin gelişi öncesinde saldırıda ölen Nurcan Olgaç’ın babası Hüssam Olgaç taziye çadırını terk etti. BDP heyetini, amca Abdurrahman Olgaç, “buz gibi” bir tavır içinde karşıladı. Amca Abdurrahman Olgaç, sohbetimiz sırasında, “Biz gelmelerini istemedik. Geleni geri çevirmek de geleneğimiz gereği bize uymazdı. Gelmeselerdi” dedi.


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