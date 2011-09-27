PKK'nın öldürdüğü hamile kadının bebeği kurtarıldı

T24

Anne ve babasını ziyaretten dönüyorlardı

Batman'da teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru'nun (4) cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.Saldırıda hayatını kaybeden Mizgin Doru'nun karnındaki bebek hastanede yapılan müdahale sonucu sezaryen ile kurtarıldı. Erkek bebeğin bir özel hastanede kuvözde yaşatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Durumu ağır olan 40 yaşlarındaki babanın özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı kaydedildi. İlköğretim 1. sınıfta öğrenim gören kızı Şeyma Doru ise Özel Dünya Hastanesi'nde tedavi ediliyor.Talat Doru'nun kız kardeşi Hanım Balin yengesi Mizgin Doru'nun erkek çocuk sahibi olabilmek için tekrar hamile kaldığını söyledi.Mizgin Doru'nun çocuklarını çok sevdiğini dile getiren Balin, ''Mizgin kızlarını çok seviyordu. Ancak bir erkek çocuğu olmasını da çok istiyordu. Bu nedenle hamile kaldı. Ama çocuğunu kucağına alamadı. Yengemi çok seviyorduk. Çok iyi bir insandı'' diye konuştu.Talat Doru'nun kuzeni Ömer Atmalar, Talat Doru'nun anne ve babasının pazar günü Batman'dan hacca gidecek olan ilk kafile içerisinde yer aldığını, bu nedenle Talat'ın eşi ve çocuklarıyla Örmegöze köyündeki anne ve babasını ziyaret ettiklerini söyledi.Ziyaret dönüşü Doru ailesinin bulunduğu aracın kurşunların hedefi olduğunu belirten Atmalar, ''Olayı duyunca büyük bir şok yaşadık. Acımız büyük. Bir yandan 2 can toprağa verdik, bir yandan geriye 4 çocuk kaldı. Mizgin'in 4 kızı vardı. En büyük kızı 5. sınıf öğrencisi Hivda, 3. sınıf öğrencisi Nurda, 1. sınıf öğrencisi Şeyma ve en küçük kızı 4 yaşındaki Sultan'dı. Ayrıca bebek bekliyordu'' dedi.Anne-kız toprağa verildiPKK'lı teröristlerce polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Mizgin Doru ve kızı Sultan Doru'nun cenazeleri yakınları tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyüne getirildi.Anne ve kızının cenazeleri köydeki Zilan Mezarlığı'na yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.Batman Valiliğince yapılan açıklamada, Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda 3 terörist tarafından polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı, 8 aylık hamile bir kadının hayatını kaybettiği bildirilmişti.Açıklamada, yapılan takip sonucu teröristlere ''teslim ol'' çağrısında bulunulduğu, çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı belirtilerek, ''Ateşle karşılık veren terörist grupla çıkan çatışmada 3 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, 2 güvenlik görevlimiz hafif yaralanmıştır'' denildi.