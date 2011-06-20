PKK'nın oğlunu kaçırdığı Diyarbakır Belediye Başkanı AKP'den istifa etti

T24 - Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nin AKP'li Belediye Başkanı Fethullah Mehmetoğlu, 9 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başkanın oğlu bir süre önce PKK tarafından kaçırılmıştı. Mehmetoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez olayı söylediğini ancak, kendisini aramadığını söyleyerek bunun küskünlük yarattığını belirtti.









Oğlu Fuat Mehmetoğlu PKK tarafından kaçırılan başkan Mehmetoğlu, halka hizmet edemediği için partisinden istifa ettiğini öne sürerken, oğlunun kaçırılmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez olayı söylediğini ancak, kendisini aramadığını söyledi.





Mehmetoğlu, "Tabi bunun da küskünlüğü var. Beni hiç kimse arayıp sormadı Başbakan Erdoğan bir çok konuşmasında oğlumdan bahsetti. Ancak beni aramadı" dedi. İstifa eden Mehmetoğlu, BDP’ye geçebileceğini söyledi.

Hazro İlçesi’nde 25 Mayıs gecesi oğlu Fuat Mehmetoğlu, PKK’lılar tarafından kaçırılan ve akıbetinden bir daha haber alınamayan Hazro Belediye Başkanı AKP’li Fethullah Mehmetoğlu, belediyede meclis üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 9 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşık 2.5 yıldır AKP’den ilçede belediye başkanlığı yaptığını belirten Mehmetoğlu, şimdiye kadar ilçeye sadece bir çöp arabası alındığını söyledi. 29 Mart 2009 tarihinde AKP’den belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Mehmetoğlu, şöyle dedi:

"Tabii ki, borç batağında olan, hizmet için araç gereci olmayan, içme suyu, kanalizasyon ve temizlik sorunları gibi büyük sorunları olan bir belediye devraldık. Bizler, ilçemizin bu gibi sorunlarını iktidarda olan Ak Parti’den aday olarak çözebileceğimize inanarak Ak Parti milletvekillerinin ve diğer parti yetkililerinin hizmet adına bize ve ilçe halkımıza vermiş oldukları sözlere güvenerek başkan adayı olduk. İlimiz milletvekilleri seçim sürecinde, ’Biz Hazro’yu Ak Parti’nin gülü yapacağız’ gibi ifadeler kullanıyorlardı. Seçimden bu yana 2 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen gülden eser olmadığı gibi, Ak Parti hükümetinden ilçemizin sorunlarının çözümü noktasında maalesef destek alamadık. Belediye başkanı olduktan sonra ilçemizin sorunlarını ve belediyemiz ihtiyaçlarını içeren rapor oluşturduk. Bu raporu, Ak Parti il başkanlığına, ilimiz milletvekillerine, yerel yönetimlerden sorumlu Ak Parti genel başkan yardımcısına ve sayın Başbakan’a gönderdik. Raporu bugüne kadar defalarca göndermemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Seçim öncesi de bu konuda bir duyarlılık olmadığına göre bu günden sonra da olacağını tahmin etmediğimizden ve bir iktidar partisinin kendi belediyesine ve partisine oy veren seçmenlerine bu kadar duyarsız kalması nedeniyle ben Hazro Belediye Başkanı olarak meclis üyelerim ile birlikte Ak Parti’den bugün itibariyle istifa ediyorum."



"Oğlum kaçırıldı bana kimse sahip çıkmadı"

Görev yaptığı dönemde ilçeye hizmet edemediğini kaydeden Başkan Mehmetoğlu, şunları söyledi:

"Başkan olduğumdan bu yana hiçbir şekilde sadece 1 çöp arabasının dışında bize bir şey yollanmadı. Hala ilkel şartlarla burada elle mezarlar kazılıyor. Bir kepçemiz bile yok. Halka hizmet edemediğim için istifa ediyorum. Oğlum kaçırıldığından bu yana kimse bana sahip çıkmadı. Tabii bunun da küskünlüğü var. Beni hiç kimse arayıp sormadı Başbakan Erdoğan birçok konuşmasında oğlumdan bahsetti. Ancak, beni aramadı. Bizim ilçemiz hizmet görmedi, kim bize hizmette yardımcı olursa o partiye geçerim. Mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in Bismil İlçesi’ne yaptığı destekler biliniyor. Bize de bu destekler sağlanırsa bizde BDP’ye geçebiliriz."



"Ailem beni destekliyor"

Başkan Mehmetoğlu, 3 eşi, 21 çocuğu, 7 gelinim ve 36 torunu bulunduğunu hatırlatırken, "Benimle kan bağı bulunan yaklaşık 1000 kişilik ailem var. Onlar da benimle birlikteler, beni destekliyorlar" dedi.