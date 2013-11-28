PKK'nın kurulduğu ev müze oluyor

Lice'de PKK'nın kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, örgütün kuruluşunun ilan edildiği evi barış süreci olumlu bittikten sonra müzeye çevireceklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Lice’de PKK 'nın kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Kürt halkının diriliş bayramını kutladığını söyleyerek, "Bu bayramı Kürt halkına yaşatan PKK lideri Abdullah Öcalan'a da binlerce selam olsun" dedi.

Milletvekili Aydoğan, 35 yıl önce Türkiye 'de köle Kürtlerin olduğunu hatırlatarak, 35 yıl sonra diline, kimliğine ve kültürüne sahip çıkan bir Kürt gerçekliğinin olduğunu söyledi. Köle Kürtlükten özgür Kürtlüğe geçişin kolay olmadığını söyleyen Aydoğan, şöyle dedi:

'Terör diyenler lugatlara baksın'

"İşte yanı başımızda bu dağlarda onlarca Kürt genci özgür yaşam için mücadele ettiler. Onları bir kez daha saygıyla anıyorum. Eğer onlar fedakârca canlarını seve seve bu mücadele için özgür bir yaşam ve özgür bir Kürt için vermeseydiler bugün bu koşullarda olmayacaktık. Ne kazandıysak bu uğurda yaşamlarını yitirenler sayesindedir. Yaşamımız boyunca onları asla ama asla unutmayacağız. Yanımızdaki hemen şu evde 22 kişi Kürtlerin 29'uncu isyanını başlattı. Bu isyanı başlatanlara terörist, örgüte de terör örgütü diyorlar. Onlar lugatlara baksınlar o zaman teröristin ne olduğunu anlarlar.

'İsyan etmek haktır'

PKK dili kimliği yok sayılan bir halkın isyanıdır. İsyan etmek uluslararası sözleşmelere göre bir haktır. Yasalara göre bir halkın dili inkar ediliyor ve asimilasyona tabi tutuluyorsa o halkın dünyanın neresinde olursa olsun direnme hakkı vardır. İşte Kürtler isyan etme, direnme hakkını kullanmışlardır. İmralı'da devlet bu direnme hakkını kullanan bu isyanın önderi sayın Öcalan'la masaya oturmuştur. Direnme hakkını, isyan hakkını kullandığı için masaya oturmuştur."

'Öcalan'ın özgürlüğünü istiyoruz'

Aydoğan, 35 yılın ardından Kürt sorununun çözümünün tartışıldığı bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Kürt halkının talepleri ortadır. Kürt halkı kendi topraklarında, özgürce kendi kendini yönetme hakkını kullanmak istiyor. Kürt halkı önderim dediği sayın Öcalan'ın özgürlüğünü istiyor. Özgürlük dağlarında halkının özgürlüğü için mücadele eden çocuklarının demokratik siyasete dönüşünü istiyor. AKP hükümeti bu halkın direnişini bu halkın mücadelesini görmesi ve ona göre müzakere masasından Kürt halkının kazanımlarıyla çıkmasını sağlamalıdır. Bunu Türkiye'nin demokratik geleceği için yapmalıdır. Türkiye'de Kürtler özgür olmadan diğer halkların özgür olması mümkün değildir" dedi.

PKK bildirisi okundu

Nursel Aydoğan'ın konuşmasından sonra 'Amed Eyalet Komutanlığı' adına sahneye çıkan yüzleri poşularla kapalı, ellerinde PKK bayrakları bulunan bir grup, PKK tarihi ve kuruluş aşaması ile hedeflenenler konusundaki açıklamayı okudu.

Milletvekili Nursel Aydoğan, daha sonra PKK'nın kurulduğu eve giderek, PKK'nın kuruluş sürecinde yer alan başta Abdullah Öcalan olmak üzere kurucu kadroların fotoğraflarının bulunduğu poster önünde fotoğraf çektirdi, evi gezmeye gelenlerle görüştü.

Evi gezmeye gelenlerin, "Burası PKK mücadelesinde 12 aile ferdini yitiren Zoğurlu ailesinin evidir. Bu evde örgüt kuruldu. Burayı tamir etmeyi düşünmüyor musunuz?" diye sorması üzerine Aydoğan, "Tabii ki düşünüyoruz. Barış süreci olumlu sonuçlandıktan sonra da bu evi müzeye çevireceğiz" dedi.