PKK’nin karakol baskınları 22 yıldır soruşturuluyor

Hülya Karabağlı

Ankara



CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin verdiği yazılı soru önergesi, PKK’nın son 22 yıl boyunca yaptığı 32 karakol baskını ile ilgili soruşturmalardan sadece 25 Aralık 1991 tarihli “Şırnak/Dereler Bölgesi Komando Birliği”ne yapılanın sonuçlandığını, kalan 31 olayla ilgili dosyaların hâlâ Savcılık raflarında beklediğini ortaya çıkardı.

Oktay Ekşi, yazılı soru önergesinde ilki 25 Ekim 1985 tarihli Hakkâri Serin Karakolu olmak üzere tek tek 32 karakol baskınını saymış ve “bu baskınlarda kaç askerimizin şehit düştüğünün, hangileri nedeniyle sorumlular hakkında soruşturma açıldığının ve bu kişilerin rütbe ve isimlerinin açıklanmasını” istemişti.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz TBMM İçtüzüğüne göre 15 gün içinde yanıtlaması gereken Yazılı Soru Önergesini tam 11 ay sonra yanıtladı. Bakan buna rağmen, Ekşi’nin önergesinde talep edilen “isim”leri açıklamadı.

Yılmaz, başlatılan soruşturmalardan sadece Şırnak/Dereler Bölgesi Komando Birliği ile ilgili olanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kovuşturma yapılmasına (sorumlular hakkında dava açılmasına) yer olmadığı” yolundaki kararla kapatıldığını bildirdi.

Bakanın verdiği yanıttan anlaşıldığına göre, 33 askerin Elazığ-Bingöl arasında kurşuna dizilmesiyle sonuçlanan 23 Mayıs 1993 tarihli katliam dâhil, 1991’den bu yana karakol baskınlarında hayatlarını kaybeden 378 askerle ilgili soruşturmaların “zaman aşımı” ile kapatılması için soruşturmalar yapılmıyor.

