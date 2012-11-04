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PKK'nın Karadağlar'daki sığınakları bulundu

Genelkurmay Başkanlığı ele geçirlen mühimmatın listesini açıkladı

04 Kasım 2012 21:00

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari-Şırnak arasında Altın Dağları Kavaklı Karanlıkdağ bölgesinde PKK'ya ait pek çok sığınağın bulunarak imha edildiğini açıkladı.

Hakkari -Şırnak arasında Altın Dağları Kavaklı Karanlıkdağ bölgesinde 31 Ekim 2012'de Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde başlatılan büyük çaplı operasyonda; dün yapılan arazi araması esnasında bölücü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağara ve sığınaklarda silah, mühimmat ve patlayıcı maddeler ile teçhizat, yaşam malzemesi, ilaç, ilk yardım ve gıda maddelerinin ele geçirildiği bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı maddeler şöyle: 

12 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 82 mm havan, 1 adet 60 mm havan, 1 adet RPG-7 R/A, 80 adet 60 mm havan tahrip mühimmatı, 82 adet 82 mm havan mühimmatı, 85 havan mermi tapası (60 mm ve 82 mm karışık), 7 kutu 14,5 mm Doçka mühimmatı, 2 kutu 12,7 mm Doçka mühimmatı, 76 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 80 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği, 1 Doçka namlusu, 3 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, birer M-16 piyade tüfeği şarjörü ve MP-5 makineli tüfek şarjörü, 1 elektronik patlatma düzeneği, 1 elektrikli fünye, 1 adet araç alarmı şeklinde bomba düzeneği, 27 kilo amonyum nitrat, 23 kilo TNT, 15-20 kilo C-4 patlayıcı.

 

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