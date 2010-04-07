PKK'nın kampları bombalandı

T24-



Kuzey Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin liderliğini yaptığı Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin resmi intertnet sitesi Türk topçusunun dün saat 14:30 sıralarında PKK’lı teröristlerin barındığı Zap ve Haftanin kamplarının bulunduğu bölgeyi yarım saat boyunca bombaladığını bildirdi.



Topçular tarafından yapılan bombalamanın Mızdur ve Batufa’nın güneyine gerçekleştirildiğini belirtildi. Sınırda güvenliği sağlayan peşmergelerin sorumlusu Albay Hüseyyin Temir, siteye yaptığı açıklamada, 20 havan topu mermesinin bölgeye düştüğünü söyledi.