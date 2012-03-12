PKK'nın kaçırdığı polisin maaşı donduruldu

T24- PKK’nın altı aydır rehin tuttuğu polis memuru Nadir Özgen’in maaşının devlet tarafından bloke edildiği ortaya çıktı. Olay, Baba Hidayet Özgen’in, Van Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak, oğlunun borçları yüzünden zor durumda olduklarını söylemesi ve maaşından bu ödemelerin yapılmasını istemesiyle ortaya çıktı.

Radikal'den Enis Tayman'ın haberine göre, 10 Eylül 2011 ‘de PKK’lılarca kaçırılan 8 yıllık polis Nadir Özgen’in kurtarılmasını isteyen ailesi, oğullarının maaşının da bloke edildiğini öğrenince şoke oldu. Baba Özgen, bir süre önce Van Emniyet Müdürlüğü’nde Özgen’in amirlerine ulaştı ve maddi olarak zor duruma düştüklerini söyledi. Özgen’in borçları vardı ve Sökeli bir bir çiftçi olan babasının bunları ödeyecek gücü yoktu. Bu nedenle Nadir’in maaşından hiç olmazsa bu ödemelerin yapılmasını isteyen baba aldığı cevapla şoke oldu: “Oğlunuzun maaşını devlet dondurdu.”



Radikal, Özgen’in dondurulan maaşının peşine düştü ve ortaya ‘trajik’ bir tablo çıktı. Polis kaynaklarına göre olay tamamen “mevzuat”la ilgiliydi. Çünkü daha önce Emniyet’in başına hiç ‘rehin tutulmak’ gibi bir olay gelmemişti ve nasıl hareket edileceği yönünde tereddüt oluştu. İlk olarak da normal şartlarda göreve gelmediği için mutemetlik tarafından maaşı bloke edildi. Özgen’in durumu hakkındaki tereddüt üzerine yasaya başvuruldu. Ancak yasada da böyle bir durum öngörülmemişti.

Çözüm aranıyor

İddiaya göre polis yetkilileri bunun üzerine Maliye’ye bir yazı yazdı ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini sordu. Ancak Maliye’den de net bir yanıt gelmedi. Böylece 8 yıllık polis memuru Nadir Özgen’in maaşı devlet tarafından bloke edilmiş olarak beklemeye başladı.

Polis yetkilileri, maaşın mevzuata takıldığını belirtirken sorunun en kısa sürede çözülmesi için harekete geçildiğini ifade etti.



Halen Aydın’ın Söke ilçesinde oğlunun kurtarılmasını ve eve dönmesini bekleyen baba Hidayet Özgen ise bu bilgiyi aldıktan sonra bir daha kendisiyle irtibat kurulmadığını da belirterek “Zor durumdayız. Oğlumun borçları vardı. Biz dedik amirlerine para pul yok. Amiri dondurduk deyince öyle kaldık” diye konuştu.