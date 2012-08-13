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PKK'nın kaçırdığı müteahhit Adem Ekelek serbest bırakıldı

Adem Ekelek, bugün öğle saatlerinde serbest kaldıktan sonra yakınlardaki bir köye giderek yardım istedi

13 Ağustos 2012 19:10

PKK, geçen hafta çarşamba günü Tunceli'nin Ovacık İlçesi Aksu Deresi Mevkii'nde kaçırdığı müteahhit Adem Ekelek'i serbest bıraktı.

Tunceli'de bazı askeri karakolların yapım ve onarım işlerini yapan Adem Ekelek, bugün öğle saatlerinde serbest kaldıktan sonra yakınlardaki bir köye giderek yardım istedi. Köylülerde jandarma ve Tunceli'deki yakınlarını telefonla arayarak "PKK'nın kaçırdığı kişi serbest bırakıldı" diyerek bilgi verdi.

Köylülerin verdiği bilgi Tunceli'de Milletvekili Hüseyin Aygün serbest bırakıldı şeklinde yorumlandı.

Yapılan araştırmalarının ardından serbest bırakılan kişinin Aygün değil, müteahhit Adem Ekelek olduğu ortaya çıktı.

Ekelek'in jandarma karakoluna götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi.

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