PKK'nın kaçırdığı askerlerin görüntüleri ROJ TV'de yayınlandı!

T24 - Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lılar tarafından kaçırılan 2’si asker, 1’i sağlık görevlisi 3 kişinin görüntüleri dün ROJ TV’de yayımlandı.



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Sivil kıyafetli oldukları görülen 2 asker ve 1 sağlık görevlisi, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, serbest bırakılmaları için sivil toplum örgütlerinden yardım istedi. 9 Temmuz’da Diyarbakır’ın Lice ilçesi yakınlarında teröristler tarafından kaçırılan Astsubay A.S., Uzman Çavuş Z. K. ve Sağlık Teknisyeni A.T.U’nun görüntüleri dün ROJ TV ana haber bülteninde yayımlandı. görüntüler PKK’ya yakın yayın yapan Fırat Haber Ajansı’nda da yayımlandı.