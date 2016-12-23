PKK’nın kaçırdığı askerlerin aileleri Meclis’te partileri ziyaret etti

Çeşitli tarihlerde PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri, çocuklarının serbest bırakılması için Meclis’te girişimlerde bulundu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın eşlik ettiği aileler, ilk olarak Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) ziyaret etti. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım tarafından kabul edilen aileler, HDP Meclis Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı da düzenledi.

Toplantıda konuşan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, hükümet ve devlet yetkililerine seslenerek, alıkonulan askerlerin sağ olarak ailelerine kavuşması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı ve bu konuda İHD olarak sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Türkdoğan, Meclis’te grubu bulunan diğer siyasi partilerden de randevu talep ettiklerini ancak MHP’den kendilerine halen bir dönüş olmadığını söyledi. CHP ve AKP ile de gün içerisinde görüşecekleri bilgisini veren Türkdoğan, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na ilettikleri görüşme taleplerine halen yanıt verilmediğini söyledi.

Türkdoğan’ın ardından konuşan aileler de hükümetin sorumluluk almasını istedi.

15 ay önce PKK tarafından alıkonulan astsubay Semih Özbey’in babası Gürsel Özbey, “Bu süreçte sabrımızın sonuna geldik. 15 aydır yaşayan bir ölüyüz. Bizim evde aylardır gülmek yasak. Hükümetin bizim bu bekleyişimizin sonlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Kandil’e operasyon istemiyoruz”

Özbey, hükümetin Kandil’e dönük operasyon hazırlığına da tepki göstererek, “Çocuklarımızın başına bir iş gelirse bu devletten mahşere kadar hesap sorarım. Oranın bombalanmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Söz alan aile bireyleri de yaptıkları kısa konuşmalarda taraflara bu konuda adım atılması çağrısında bulundu.

"Siyasi hesapları bir kenara bırakalım"

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise, şunları söyledi:

“Başta hükümet olmak üzere diğer siyasi partilerden ricamdır, özel istirhamımdır. Her birimiz siyasi hesaplarımızı bir kenara bırakalım. Bu duygusal ortamda bu ailelerin annelerin ak sütü kadar haklı olan taleplerini, kendi evlatlarına kavuşma arzusu bizim bütün siyasi tartışmalarımızın üzerinde insani, vicdani ve ahlaki bir taleptir. Bunun içerisinde siyasi bir hesap olamaz. Biz bunun üzerinden ne hükümeti sıkıştırma ne hükümeti zora sokma, teşhir etme gibi bir durumumuz yok. Sadece insani olarak bu ailelerimizin en temel hakkı olan evlatlarına kavuşabilme hakkında her parti kendi açısından katkısını sunsun diye rica ediyorum.”