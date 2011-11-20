PKK'nın kaçırdığı askerler için İsrail örneği

T24 - BDP Grup Başkanvekili ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, PKK'nın kaçırdığı güvenlik güçleriyle ilgili bir soruya, "İsrail bir asker için bin tane tutukluyu verebiliyor. Ama bizim askerin, subayın ve polisin devletin, hükümetin gözünde hiçbir kıymeti yok" dedi.



BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Kırklareli’nin İğneada İlçesi’nde yaşayan ve rahatsızlanınca Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi’ne kaldırılan kayınvalidesini ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaplan, "Kayınvalidem 80 yaşında. Hastalandığı için burada. Hastalığının nedeni haftaya belli olacak" dedi.

"Türkiye'de barış çok yakında"



Gazetecilerin bugün bir gazetede yer alan 'Kandil’de ateşkes görüşmesi’ başlıklı haberin hatırlatılması üzerine Kaplan, "Haberi görmedim. Asparagas manşetler atıyorlar. Doğrusu Türkiye’de barış çok yakında. Yeter ki istemek lazım. Onu çok açık söylüyorum. Şu an istenirse 24 saat içinde Türkiye’de bu ortamı yakalayabiliriz. Bu gerginliği azaltabiliriz. Bu parlamentodaki gerginliği azaltabiliriz. İktidarın bunu istemesi lazım. Ama sadece bizimle değil, CHP ve MHP ile de son derece gergin parlamento süreci var. Bütün milletvekilleri tutuklu. Aşmaya çalışıyoruz yeni anayasa süreci ile" dedi.



PKK tarafından kaçırılan askerlerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir girişiminiz var mı? sorusuna ise Kaplan, "Evet, aileleri ve Trakya’da milletvekili arkadaşlarım da söylemişti bana. Ben de insan hakları kuruluşlarını ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdim. Hatta bir polis vardı Van Çatak’tan, bayram günü ailesi ile konuştuk. Babaeski’den bir başçavuş var. Maalesef, İsrail bir asker için bin tane tutukluyu verebiliyor ama, bizim askerin, subayın ve polisin devletin, hükümetin gözünde hiçbir kıymeti yok.



Bunlar için bırakın girişimde bulunmayı, girişimde bulunup bunları sağ salim getirenler hakkında dava açılıyor. Biz inşallah barışa bir jest olarak bunları da yakın bir zamanda bırakırlar ve evlerine biran önce döner diye bekliyor ve umut ediyoruz." Ardından Kaplan, TBMM 030 plakalı makam aracına binerek hastaneden ayrıldı.





