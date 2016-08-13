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PKK'nın kaçırdığı AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın cesedi bulundu!

Naci Adıyaman'ın kardeşi Fikret Adıyaman'ın bulunması için operasyon başlatıldı

13 Ağustos 2016 19:23

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki İkinci Köprü mevkiinde dün gece yol kesen PKK'lılar, kaçırdıkları Jirki aşiretine mensup AKP Beytüşşebap İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'ı öldürdü, kardeşi Fikret Adıyaman aranıyor.

PKK’lıların kaçırdığı iki kardeşin kurtarılması için operasyon devam ederken, saat 14.00 sıralarında kaçırıldıkları yere 1 kilometre uzaklıkta Naci Adıyaman'ın cesedi bulundu. Naci Adıyaman'ın cesedi otopsi için Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Kardeşi aranıyor

 

Fikret Adıyaman'ın bulunması için Kato Dağı'ndaki operasyonlara devam ediliyor.

 

İntikam yemini etmişlerdi

 

Hakkari'de Jirki aşiretine mensup bir grup, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, aşiret liderleri Tahir Adıyaman'ın PKK'lıların silahlı saldırısında yaralanmasına tepki göstermiş, grup adına açıklama yapan Jirki Aşireti'nin Hakkari'deki ileri geleni Mehmet Adıyaman, "Bizler aşiret olarak bunun intikamını alacağız." demişti.

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