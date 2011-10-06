PKK'nın kaçırdığı 3 öğretmen daha serbest

T24 - PKK tarafından geçen hafta içerisinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinden kaçırılan 3 öğretmen daha serbest bırakıldı. Daha önce Diyarbakır ve Elazığ'dan kaçırılan 8 öğretmen daha serbest bırakılmıştı. PKK'nın elinde halen asker öğretmen olarak görev yaparken kaçırılan Mehmet Gözbaşı bulunuyor.



PKK'lılar tarafından 27 Eylül'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Birlik köyünden kaçırılan Ümit Eşer, Tubay Yalçın ve Merdal Aksoy adlı öğretmenler'in dün gece geç saatlerde serbest bırakıldığı belirtildi.



Öğretmenlerin Lice ilçe Jandarma komutanlığına ifade verdikten sonra ailelerin yanına gittiği belirtilirken, serbest bırakılmalarını Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü doğruladı.



PKK tarafından daha öncede Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri ile Elazığ'ın Arıcak ilçesinden kaçırılan 8 öğretmen serbest bırakılmıştı. PKK'nın elinde şu anda sadece 22 Eylül'de Lice'nin Baharlı köyünden kaçırılan Kayseri nufusuna kayıtlı Mehmet Gözbaşı bulunuyor.





