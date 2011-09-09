PKK'nın kaçırdığı 3 asker nerede?

T24

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, PKK’lıların askerleri Kuzey Irak topraklarına geçirdikleri yönünde bilgiye ulaştıklarını söyledi. Milliyet'in haberine göre, asker aileleri BDP’ye başvurarak, çocuklarının serbest bırakılmaları için devreye girilmesini istedi. Kaçırılmalarından kısa süre sonra örgüt tarafından sağ olduklarına dair fotoğrafları yayınlanan 3’ü asker 5 kişiden bugüne kadar haber alınamadı. Türkdoğan, “Şubelerimize gelen bilgiye göre, kaçırılan askerler sınır dışına çıktı. İHD onları almaya hazır” dedi.