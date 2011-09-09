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PKK'nın kaçırdığı 3 asker nerede?

Bingöl-Lice karayolunda yol keserek kimlik kontrolü yapan PKK’lılarca kaçırılan 3’ü asker biri

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Bingöl-Lice karayolunda yol keserek kimlik kontrolü yapan PKK’lılarca kaçırılan 3’ü asker biri kaymakam adayı 5 kişinin Kuzey Irak'a götürüldükleri iddia edildi.

Kaçırılan askerlerin görüntüleri ROJ TV'de - VİDEO



İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, PKK’lıların askerleri Kuzey Irak topraklarına geçirdikleri yönünde bilgiye ulaştıklarını söyledi. Milliyet'in haberine göre, asker aileleri  BDP’ye başvurarak, çocuklarının serbest bırakılmaları için devreye girilmesini istedi. Kaçırılmalarından kısa süre sonra örgüt tarafından sağ olduklarına dair fotoğrafları yayınlanan 3’ü asker 5 kişiden bugüne kadar haber alınamadı. Türkdoğan, “Şubelerimize gelen bilgiye göre, kaçırılan askerler sınır dışına çıktı. İHD onları almaya hazır” dedi.


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