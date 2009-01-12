'PKK'nın İran kolu faaliyetlerine son verdi'

Bölücü terör örgütünün İran’daki uzantısı olan PJAK'ın, bir bildiri yayınlayarak "bölücü ayrılıkçı faaliyetlerine son verdiği" iddia edildi



İran Resmi Haber Ajansı’nın (İRNA), terör örgütüne ait uydudan yayın yapan Nevruz TV’ye istinaden verdiği habere göre, terör örgütü PJAK, Türkiye, İran, Suriye ve Irak’taki merkezi yönetimlere atfen, "Merkezi yönetimlerden ayrılma düşüncesini bir kenara bırakmalıyız" ifadesini kullandı.



Yayınladığı bildiride "Merkezi hükümetlere karşı koyacak ve onlarla çatışacak güçten yoksunuz" itirafında bulunan terör örgütü, kaynakların yetersizliği ve imkansızlıklar nedeniyle siyasi bir oluşumun hayatını devam ettiremeyeceğini belirtti. Diğer terör örgütlerine de tavsiyelerde bulunan PJAK, "Merkezi yönetimlerden ayrılma düşüncesini bir kenara bırakmalıyız" ifadesini kullandı.



Kurulduğu günden beri İran’da sivillere ve güvenlik güçlerine karşı terör eylemlerinde bulunan PJAK’ın saldırılarında binlerce İranlı hayatını kaybetti. Türkiye-İran-Irak üçgenindeki dağlık bölgelerde barınan PJAK’lı teröristlerle İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışma çıkıyor.