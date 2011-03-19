-PKK'NIN İNFAZLARI ORTAYA ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Terör örgütü PKK'nın kanlı tarihindeki sır perdeleri teker teker aralanıyor. Örgütün iç hesaplaşma sonucu infaz ettiği 12 mensubunun daha kimlikleri belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen doküman ve kayıtların yanı sıra, ''Etkin Pişmanlık Yasası''ndan yararlanmak amacıyla teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine göre, 1999-2007 yılları arasında ''Ararat'' kod adlı Salih Çakır, ''Şarıstan'' kod adlı Nezahat Barıcı, ''Rahime'' kod adlı Leyla Gengeç, ''Akif'' kod adlı Akif Hebat, ''Ali'' kod adlı Ahmet Yusuf, ''Ciğer'' kod adlı Hüseyin Yürek, ''Agit'' kod adlı Ahmet Uğur, ''Sefer'' kod adlı Ahmet Avcı, ''Havar'' kod adlı Mehmet Nuri Avcı, ''Agir'' kod adlı Aziz Çetin, ''Murat'' kod adlı Selman Balyeci, ''Şervan'' kod adlı Kazım Biçeroğlu örgüt içi hesaplaşmanın kurbanı oldu. Terör örgütü yönetiminin bu kişilerin ailelerinden gelecek tepkileri önlemek amacıyla, ailelerine birer mektup göndererek, çocuklarının ölümünü, ''İntihar'', ''Mayın kazası'', ''Kaza kurşunu'', ''Kalp krizi'', ''Suda boğuldu'', ''Yıldırım çarptı'', ''Kayadan düştü'' ya da ''Güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda öldü'' gibi gerçek dışı açıklamalarla duyurduğu belirlendi. Terör örgütü PKK yönetimince, geçmiş yıllarda ölen örgüt mensuplarının isimleri ve ölüm nedenleri konusunda son dönemde artış olduğuna işaret eden yetkililer, bu açıklamaların ailelerin hesap sormasını ve cinayetlerin ortaya çıkmasını önlemeye yönelik olduğunun altını çizdi. Yetkililer, örgüt içi hesaplaşmada öldürülenleri güvenlik güçlerinin üzerine yıkarak ailelere ''Taziye çadırları'' kurduran PKK'nın, öldürdüğü örgüt mensuplarıyla ilgili ''kahramanlık hikayeleri'' uydurduğunu da kaydettiler. PKK yönetiminin bu açıklamaları, kamuoyunda kabul görmezken, başta iç hesaplaşmaya kurban giden teröristlerin aileleri olmak üzere, Kürt aydın ve siyasetçilerin, ''Örgüt içi cinayetlerin aydınlatılması'', ''Sorumlularının hesap vermesi'' yönündeki çağrıları son zamanlarda artış gösteriyor.