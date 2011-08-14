PKK'nın iki numaralı ismi yakalandı

T24 - İran haber ajansları, PKK'nın Kandil sorumlusu Murat Karayılan'ın yakalandığı yönündeki haberlere düzeltme geçerek, isim vermeden "PKK'nın iki numaralı ismi yakalanmıştır" denildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da İran Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşme sonrasında "Murat Karayılan'ın yakalandığı bilgisi bizde yok" dedi. Roj TV İran'ın öne sürdüğü 'Karayılan yakalandı' iddiasının doğru olmadığını savundu. Roj TV, PKK'nın ikinci adamı Murat Karayılan'ın, İran tarafından yakalandığı iddiasının doğru olmadığını öne sürdü. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Burucerdi, "PKK'nn elebaşı Karayılan yakalandı" dediği iddia edilmişti.





TRT Haber: Murat Karayılan yakalandı!











İran'ın resmi haber ajanslarından Fars'ın bildirdiğine göre, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, terör örgütü PKK'nın ''iki numaralı isminin'' yakalandığı haberlerini teyit etti.



Fars ajansının haberinde şu ifadeler var: "Burucerdi, Meclis'te bugün gazetecilerin PKK'nın iki numaralı isminin yakalandığı haberlerine ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "Bu haber doğrudur, İran istihbarat birimleri, bu terör örgütünün iki numaralı ismini yakalamıştır" ifadesini kullandı.



Burucerdi, "İstihbarat güçlerimiz, PKK'nın iki numaralı ismini tutuklayarak çok önemli bir iş başarmışlardır" dedi.



İran'ın bir başka resmi haber ajansı Mehr de "PKK;nın ikinci adamının yakaladığı haberi doğrulandı" başlığı altında şu ifadelere yer verdi:



"İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Bakanı Alaeddin Burucerdi, terör örgütü PKK;nın ikinci adamının İran tarafından yakalandığını doğruladı.



Mehr haber ajans parlamento muhabirinin bildirdiğine göre, İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Bakanı Alaeddin Burucerdi;nin basın toplantısında gazetecilere vediği demeçte PJAK terörist örgütünün ülkenin batısındaki eylemleri hakkında açıklama yaparak, bu terörist eylemlerin PKK terörist örgütünün ikinci adamının yakalanması dolayısıyla yapıldığını söyledi.



Alaeddin Burucerdi, İran İstihbarat güçlerinin önemli bir operasyonu sonucu PKK;nın ikinci adamının yakalandığını belirtti.





Başbakanlık: Teyit edilemedi





Türk hükümeti kaynakları, Karayılan'ın yakalandığını henüz teyit etmedi.



Edinilen bilgiye göre, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi'nin açıklamasına ilişkin olarak hükümete resmi herhangi bir bilgi ulaşmadı.

Şahin'den 'Karayılan yakalandı' iddiasına yanıt







İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, PKK liderlerinden Murat Karayılan'ın yakalandığı iddialarıyla ilgili "Bunu iddia sahiplerine ya da iddianın kaynağına sorabilirsiniz. Biz de henüz öyle birşey yok'' diye konuştu.



Gazetecilerin, terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın İran'da yakalandığı iddialarına yönelik sorusuna Bakan Şahin, ''Bunu iddia sahiplerine ya da iddianın kaynağına sorabilirsiniz. Biz de henüz öyle birşey yok'' yanıtını verdi.





Roj TV: Karayılan yakalanmadı





Roj TV İran'ın öne sürdüğü 'Karayılan yakalandı' iddiasının doğru olmadığını savundu.



Roj TV, PKK'nın ikinci adamı Murat Karayılan'ın, İran tarafından yakalandığı iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.



ROJ TV, Murat Karayılan ile yapılan röportajı akşam saatlerinde yayınlanacağını duyurdu.



Televizyon kanalı Karayılan'ın yakalandığı haberlerinin doğru olmadığına dair iddiasını son dakika olarak verdi.



Karayılan'ın yakanlığı iddiasında bulunan İranlı Burucerdi'nin açıklamasından bir süre sonra ROJ TV, ekranda "Karayılan'ın Açıklaması Az Sonra" şeklinde alt yazı verdi. Daha sonra Murat Karayılan'ın görüntüleri yayınlandı.



Karayılan'ın 15 Ağustos ile ilgili verdiği bu röportajı birkaç gün önce verdiği tahmin ediliyor.





Burucerdi medyadan kaçıyor



İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, yaptığı duyuruyla dünya medyasının ilgi odağı oldu ama şimdi kendisine ulaşılamıyor. Başta AA, tüm medya organlarının mülakat taleplerine karşılık verilmiyor.

Burucerdi, Mecliste bugün yapılan oturuma verilen arada gazetecilerin, terör örgütü PKK'nın iki numaralı ismi olarak gösterilen Murat Karayılan'ın yakalandığı haberlerine dair sorulara muhatap oldu. İranlı yetkili "Bu haber doğrudur, İran istihbarat birimleri, bu terör örgütünün iki numaralı ismini yakalamıştır'' cevabını verdi.

Burucerdi, ''İstihbarat güçlerimiz, PKK'nın iki numaralı ismini tutuklayarak çok önemli bir iş başarmışlardır'' ifadesini kullandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, devlet televizyonlarından Farsça yayın yapan haber kanalı IRNN ile İngilizce yayın yapan Press TV'nin internet sitelerinin yanı sıra yarı resmi haber ajansları Fars ve Mehr de Burucerdi'nin söz konusu açıklamalarına yer verdi.

Press TV'nin internet sayfasında PKK'nın iki numaralı ismi olarak Murat Karayılan ismi ve Karayılan'a ait fotoğraf da yer aldı. Fars ajansının Türkçe haberlerinde de Karayılan'ın resmi ve adı manşette.

Açıklamalar, Burucerdi'nin ofisi ya da bizzat kendisi tarafından henüz tekzip edilmiş değil.

AA muhabirinin, Burucerdi ve İran Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin randevu talebine ise şu ana kadar olumlu bir cevap verilmiş değil.

Haberi ilk geçen Fars Haber Ajansının muhabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Burucerdi'nin, ifadelerine ait ses kaydının kendilerinde görüntülerin de devlet televizyonunda olduğunu'' söyledi.



