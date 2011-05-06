-PKK'NIN HEDEFİ BU KEZ DE ÖĞRENCİLERDİ MARDİN (A.A) - 06.05.2011 - Mardin Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün ilköğretim okulu öğrencilerini korkutmak amacıyla okulu havai fişek saldırısı düzenleme talimatı verdiğinin belirlendiğini bildirdi. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 8 Nisan 2011 tarihinde Diyarbakır-Mardin karayoluna patlayıcı düzeneği döşerken, mayının elinde patlaması sonucu ölen Suriye uyruklu terör örgütü üyesinin cenaze töreni nedeniyle ilçede olaylar çıktığını hatırlattı. İzinsiz gösteri esnasında bazı banka şubeleri ile iş yerlerine taş ve molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Teröristin cenazesinin defin işlemi öncesinde, terör örgütünün 23 Nisan etkinliklerini boykot etmek için internet sitelerinden yandaş kitleye talimatlar verildiği tespit edilmiştir. Aynı gün 23 Nisan etkinliklerinin olduğu 23 Nisan İlköğretim Okulu öğrencilerini korkutmak amacıyla havai fişekli saldırı yapılmıştır. Yapılan saldırı esnasında tören yapan çocukların aşırı derecede korktuğu ve bazı velilerin bayıldığını gösteren görüntüler elde edilmiştir.''