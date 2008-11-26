PKK’nın 'hacker’i çözüldü

Diyarbakır’da hırsızlık şüphesiyle 9 Kasım'da yakalanan ve dizüstü bilgisayarında devlete ait gizli bilgiler bulunan R.C.’nin, gizli bilgileri gönderdiği virüs programıyla elde ettiği ortaya çıktı. Ele geçirdiği bilgeleri PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’a aktardığı belirlenen R.C’nin CD’leri içerisindeki dokümanlar arasında MİT mensuplarının bilgisayarlarındaki kişisel bilgiler de yer alıyor.



Diyarbakır’daki Bit Pazarı civarında polisin çalıntı hırsızlık malı satanlara yönelik yaptığı operasyon sırasında tesadüf sonucu şüphe üzerine durdurularak elindeki dizüstü bilgisayarın incelenmesi sonucu gözaltına alınıp tutuklanan 20 yaşındaki Hacker R.C’nin, kendi geliştirdiği bir virüs programı aracılığıyla bilgisayarlardaki kişisel verileri elde edip kendi bilgisayarına artardığı ortaya çıktı. R.C’nin MİT, Genelkurmay, emniyet ve jandarmaya ait elde ettiği verileri film ve müzik CD’leri içerisine gizleyip şifrelemesiyle ilgili yapılan incemelerde önemli bilgilere ulaşıldı. ‘Yasadışı PKK terör örgütü adına resmi kurumlara ait gizli ve özel belgeleri bulundurmak’ suçundan tutuklanan R.C’nin gönderdiği virüs programı sayesinde Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ile Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarına ait bilgiler, personel sayısı ile kimliği saklı tutulan ve MİT’te çalışan bir kişinin bilgisayarından bilgiler elde ettiği tespit edildi.



Porno ve oyun siteleri



PKK’nın hackeri R.C.’nin kendi geliştirdiği ve virüs koruma programlarının bile yakalayamadığı Poison İVY adlı virüsü, porno ve oyun sitelerine yerleştirdiği, bu siteleri ziyaret eden kişilerin bilgisayarlarını anında ele geçirip kullanıcı konumuna geçtiği belirlendi. Hackerin porno ve oyun sitelerini özellikle tercih etmesindeki asıl nedenin ise bu sitelerin en çok ziyaret edilen siteler olması nedeniyle seçtiği öğrenildi. Google üzerinden porno ve oyun sitelerine giriş yapan kullanıcıların bilgisayarlarını anında ele geçirip tam kullanıcı olarak bu yöntemle karşı taraftaki kişinin bilgisayarındaki tüm bilgileri kendi bilgisayarına aktardığı ifade edildi. Hackerin evinde ele geçen 22 harddisk, 2 disüstü bilgisayar, 1 kamera harddiski, 85 disket, 32 MB’lik hafıza kartı, 2 DVD’nin çözümüyle ilgili inceleme ise sürüyor.



Dört kişiyi fotoğrafından teşhis etti



Bu arada Hackerin elde ettiği gizli bilgileri PKK'nın ele başlarından Murat Karayılan’a aktaran kişinin de kimliği belirlendi. Kendisiyle bağlantılı olan 4 kişiyi fotoğraflarından teşhis eden R.C’nin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletildi. Hacker’in elde ettiği bilgileri Murat Karayılan’a ulaştıran Diyarbakır’daki PKK kuryesinin ise gerçek kimliği soruşturmanın gizliliği nedeniyle saklı tutulan ‘Baver’ kod adlı kişi olduğu belirlendi.



Baver kod adlı PKK kuryesiyle R.C’yi tanıştıran diğer 3 kişinin ise R.C’nin liseden okul arkadaşı olan ve halen Fransa’da olduğu belirlenen U.Z.T ile H.T ve M.K oldukları fotoğraf teşhisinden belirlendi. Bu kişilerin de soruşturma kapsamında arandıkları bildirildi.