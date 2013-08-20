PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabaha karşı düzenlenen operasyon kapsamında, Yurtsever ve Demokratik Gençliği’ne üye oldukları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında yapılan aramalarda molotof yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgüt dökümanı bulunduğu açıklandı. Habip Atam'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre şüphelilerin otobüslere molotof atarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin bulunduğu iddia edilerek, aralarında halk otobüslerinin de bulunduğu toplam 15 araç ve 4 markete molotof atmakla suçlanıyorlar.

Emniyet yetkilileri, Özellikle Şişli ve Beyoğlu bölgesinde yoğunlaşan operasyonun genişletilebileceğini bildirdi.

Sağlık kontrolünden geçirildiler

Özel Harekat Timleri, Okmeydanı Mahmut Paşa Mahallesinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında ki dairenin kapısını koç başı ile kırarak içeri girdi. Evde arama yapan polis, molotoflu eylemlere katıldığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi.