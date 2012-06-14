PKK'nın eylem talimatı deşifre edildi

PKK'nın silahlı kanat sorumlularından Nurettin Sofi'nin, 10-20 Haziran arasında 'sarsıcı eylemler' yapılması yönündeki telsiz mesajları deşifre edildi. Güvenlik güçleri alarma geçti.

Güvenlik birimlerinin yaptığı teknik çalışmalar sonucunda 9-10 Haziran tarihleri arasında PKK’nın silahlı kanat sorumlularından Nurettin Sofi, 2 kez örgütün bölge sorumluları ile telsiz görüşmesi yaparak, çok acil eylem yapılması ve eylemlerin olabildiğince en üst düzeye tırmandırılması emrini verdiği tespit ettiği öğrenildi.

Telsiz ve şifreli olarak verilen emirleri deşifre eden istihbarat ve güvenlik birimleri, örgüt gruplarından, belirlenen tarihler arasında eylemler yapılması istediğini belirledi.

Yapılacak eylemlerin, kamuoyunu sarsacak düzeyde olması talimatını veren Nurettin Sofi, grupların bu yönde hemen harekete geçmesi çağrısı yaptığı öğrenildi.

Ayrıca örgütün şifreli ve acil eylem yapılması talimatlarında, il ve ilçelerde üst düzey bürokrat ve yöneticilere suikast eylemi, ilçe merkezlerine saldırı gibi eylemlerin yapılması ve ses getirici bombalı eylemleri için harekete geçmelerini istendiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı, bölgedeki birimlere telsiz görüşmesinin deşifresini göndererek, tüm birimlerin en üst düzeyde önlem almasını ve alarm durumuna geçilmesi emrini verdi.

Özelikle Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Şırnak ve Hakkari’deki birliklerin çok dikkatli olmaları ve muhtemel eylemler konusunda önlemlerin üst düzeye çıkarılması, bu illerde görev yapan askeri ve sivil yöneticilerin korunması konusunda çok hassas davranılması istendi.