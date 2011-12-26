PKK'nın en büyük sığınağı bulundu

T24 - Bingöl'de yapılan operasyonda PKK'nın kullandığı bir yeraltı sığınağı bulundu.



Güvenlik güçlerinin Cuma günü Bingöl kırsalında yaptığı operasyonda birçok eyleme katıldığı tespit edilen örgütün bölge sorumlusu yakalandı. Bölgedeki çalışmalarını genişleten güvenlik güçleri, Ortaçanak köyü bölgesinde yeraltındaki bir sığınağı buldu.



Sığınağın içerisinde yönetim odası, eğitim odası, mutfak, tuvalet ile 15-20 kişinin kalabileceği 2 ayrı oda var. Sığınaktaki iki depoda da 5 tona yakın yiyecek ile mühimmat bulundu.



Aralarında çeşitli giyecekler ile bol miktarda ilacın da olduğu malzemeler imha edildi.



Operasyonlar kapsamında Bingöl merkez, Adaklı ve Karlıova ilçeleri ile İstanbul'da örgüte yardım-yataklık suçlamasıyla 12 kişi tutuklandı.

Bölge sorumlusu yakalandı



Bingöl'de sürdürülen operasyonda, Karlıova ilçesinde bir köy korucusunu şehit eden ve Tunceli Sarıyayla Jandarma Karakoluna saldırı eylemine katılan PKK'nın bölge sorumlusu ve İran uyruklu bir PKK'lı sağ yakalandı.





