PKK'nın el yapımı yeni silahı 'zagros'

Tunceli'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, PKK tarafından helikopterlere karşı kullanılmak üzere üretilen el yapımı silahın da aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması faaliyetleri kapsamında, dün güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonel faaliyet sonucunda, bir grup PPK'lıyla temas sağlandığı hatırlatıldı.

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 PKK'lı etkisiz hale getirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, ölü ele geçirilen PKK'lılar arasında Tunceli bölgesinin sözde sorumlu düzeyindeki Miros telsiz kodunu kullanan, Rojhat kod adlı Suat Akın'ın da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu PKK'lının planlayarak yönettiği eylemlere ilişkin de bilgilere yer verildi. Bu PKK mensubunun, Tunceli'de 4 Eylül 2011 tarihinde halı sahada futbol oynayan polis memurlarına yönelik yapılan, komiser Cem Kerman (27) ve eşi Dilay Turan Kerman'ın (25) şehit olduğu saldırının da aralarında bulunduğu, toplam 5 kişinin şehit edildiği 7 ayrı eylemi yönettiği tespit edildi.

Açıklamada, bu PKK mensubunun, 20 Haziran 2011 günü Tunceli-Pülümür kara yolunun kesilerek karakollara ekmek götüren bir aracın yakılması ve iki cep telefonunun gasp edilmesi, 22 Haziran 2011 tarihinde Tunceli-Nazımiye merkezinde iki polis memurunun şehit edilmesi, 4 Eylül 2011 günü Tunceli merkezinde halı sahada bir komiser ve eşinin şehit edilmesi, 31 Mayıs 2012 tarihinde Tunceli merkez Uzuntarla mevkisinde Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı inşaatında çalışan dört işçinin kaçırılması ve firmaya ait aracın yakılması, 8 Haziran 2012 günü Tunceli merkez Uzuntarla köyünde güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan çatışma sonucu ele geçirilen 3 adet el yapımı patlayıcının hazırlanması, 22 Eylül 2012 tarihinde Şehit Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığı ve yol kontrol arama unsurlarına yönelik PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu bir jandarma erinin şehit edilmesi ve 7 askeri personelin yaralanması, 13 Ekim 2012 tarihinde Tunceli-Pülümür kara yolunun Samanlı mezrası yol ayrımı mevkisinde kesilmesi ve bir aracın yakılması, bir aracın da tuzaklanması eylemlerini planlayarak bizzat yönettiğinin ve bu eylemlere karıştığının tespit edildiği belirtildi.

Helikopterlere karşı kullanılmak üzere üretilen silah ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen mühimmat ve malzemelere ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, PKK mensuplarınca helikopterlere karşı kullanılmak üzere üretilen 1 adet el yapımı 'zagros' silahı, bu silaha ait 1 dürbün ve 6 mermi, 1 Glock marka tabanca ile bu silaha ait 3 şarjör ve 43 fişek, 1 mesafe ölçer, 1 büyük telsiz, bu telsize ait yaklaşık 60 metre telsiz kablosu, 1 M-16 silah, bu silaha ait 5 şarjör ve 136 fişek, 8 savunma tipi el bombası, 1 kaleşnikof silah, 1 Bixi marka silah, kaleşnikof piyade tüfeğine ait 6 şarjör ve 140 mermi, 1 el telsizi, 1 termal kamera, 2 radyo, 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 19 mermi, 8 elektrikli fünye, 5 büyük boy pil, 239 Bixi mühimmatı ve muhtelif yaşam malzemesi bulunarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bölgede operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.