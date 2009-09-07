PKK'nın döşediği patlayıcı son anda farkedildi

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|Diyarbakır'ın Ergani- Dicle ilçelerini birbirine bağlayan
karayolunun 16'ncı kilometresinde, PKK'lı teröristlerin döşediği amonyumnitrat
düzenekli patlayıcı, son anda ferkedilerek etkisiz hale
getirildi.
Ergani- Dicle karayolunda devriye
görevi yapan Ergani Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolun 16'ncı
kilometresinde, mayın taraması yaparken, amonyumnitrat düzenekli patlayıcı, son
anda farkedilerek etkisiz hale getirildi. Yaklaşık bir saat karayolunu trafiğe
kapatan jandarma ekipleri, patlayıcı düzeneğini etkisiz hale getirdikten sonra
çevrede hava destekli operasyon
başlattı.