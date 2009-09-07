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PKK'nın döşediği patlayıcı son anda farkedildi

07 Eylül 2009 21:39

Diyarbakır'ın Ergani- Dicle ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 16'ncı kilometresinde, PKK'lı teröristlerin döşediği amonyumnitrat düzenekli patlayıcı, son anda ferkedilerek etkisiz hale getirildi.

Ergani- Dicle karayolunda devriye görevi yapan Ergani Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolun 16'ncı kilometresinde, mayın taraması yaparken, amonyumnitrat düzenekli patlayıcı, son anda farkedilerek etkisiz hale getirildi. Yaklaşık bir saat karayolunu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, patlayıcı düzeneğini etkisiz hale getirdikten sonra çevrede hava destekli operasyon başlattı.


 

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