PKK'nın Diyarbakır sorumlusu yakalandı iddiası

Kobanê’deki çatışmalarda yaralanınca tedavi için Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne gelenler arasında, çekilen fotoğraflarları ve yüz taramasından PKK’nın Diyarbakır bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Selahattin Dilek saptandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri durumu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Ferit Arslan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Şanlıurfa’da gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilen ’Sofi’ kod adlı PKK’lı Selahattin Dilek, Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün sorgulandı. Sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında koltuk değnekleriyle adliyeye getirilen Selahattin Dilek, savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

'PYD'liyim, PKK ile ilgim yok'

Hakkında 3 ayrı dosya bulunan PKK’nın Diyarbakır bölge sorumlusu olduğu belirtilen Selahattin Dilek, verdiği ifadede, yaklaşık 24 gün IŞİD ile savaş halinde olduğunu, ağır yaralandığını ve şu anda tam olarak kendine gelemediğini belirterek, şöyle dedi: "Ben PYD’liyim. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Benim PKK örgütü ile bir bağım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben IŞİD ile Kobanê şehrinde savaştım, yaralandım ve tedavi olmak için Suruç’a geldim. Şakir Ali ismi bana verilen bir lakaptır. Ben PYD örgütüne ne zaman katıldığımı tam olarak hatırlamıyorum. Zaten IŞİD ile savaştan önce mi tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

'Göstermiş olduğunuz şahıs bana benziyor olabilir'

Mahkemede yapılan teşhis tutanakları ve PKK içerisindeyken örgüt yöneticileri ile çekilen fotoğrafları gösterilince de Selahattin Dilek, "Teşhis tutanaklarını kabul etmiyorum. Bana isnat edilen eylemleri kabul etmiyorum. Dosyada bulunan fotoğraflar da bana göstermiş olduğunuz şahıs bana benziyor olabilir. Ancak ben değilim, fotoğrafta oynama yapılmış olabilir" dedi.

Mahkeme, Selahattin Dilek’in, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçunu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi varlığı ile ilgili somut deliller olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.