T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'nın 'dağ kadrosu'nda yer alan kadın terörist yakalandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 2015 yılında, terör örgütü PKK'nın 'dağ kadrosu'na katıldığı belirlenen S

22 Mart 2018 20:32

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, 2015 yılında, terör örgütü PKK\'nın \'dağ kadrosu\'na katıldığı belirlenen S.A. (29) adlı kadın terörist yakalandı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, istihbarat çalışması yaptı. Ekipler, çalışma sonucu, 2015 yılında terör örgütü PKK’nın \'kırsal alan kadrosu\'na katıldığı belirlenen S.A. isimli kadın teröristi Tarsus\'ta yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen S.A.\'nın, sorgusunun sürdüğü belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Mersin DHAMERSİN TarsusPKKTarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro AmirliğiCumhuriyet BaşsavcılığıPKKKCKEkiplerPKKnınTarsusEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24