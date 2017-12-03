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PKK'nın dağ kadrosuna katılan cinayet şüphelisi yakalandı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve yakalanmamak için terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki 'dağ kadrosu'na katıldığı belirtilen bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

03 Aralık 2017 15:45

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, \'kasten adam öldürme\' suçundan aranan ve yakalanmamak için terör örgütü PKK\'nın kırsal alandaki \'dağ kadrosu\'na katıldığı belirtilen bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, silah ve mühimmat ile kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Hakkari Valiliği\'nce, \'kasten adam öldürme\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve terör örgütü PKK/KCK\'nın \'dağ kadrosu\'na katıldığı belirtilen bir şüphelinin jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı duyuruldu. Yüksekova\'da yakalanan şüpheliyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen valilik açıklamasında şöyle denildi:
\"3.12.2017 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Ovaiçi Akpınar köyünde \'nitelikli şekilde kasten adam öldürme\' suçundan aranan ve yakalanmamak için PKK/KCK bölücü terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen şahıs Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yapılan operasyon neticesinde ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın evinde yapılan aramada; bir 9 mm Belçika yapımı tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör, tabancaya ait 58 fişek,1 el dürbünü ve 774 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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