PKK'nın cephane yüklü aracı ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya ait içinde bomba, bomba yapımında kullanılan kilolarca TNT kalıpları, roketatar ve silahlar bulunan araç ele geçirildi.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bomba yüklü bir aracın geldiği istihbaratı üzerine sıkı güvenlik önlemleri aldı. Önceki gece yarısı bomba yüklü aracı belirleyen polis takibe aldı. Araç sürücüsü polislerin kendisini takip ettiğini fark etmesi üzerine Silvan İlçesi yönüne doğru kaçtı. Aracın içinde bulunanlar bir fırsatını bularak aracı 450 Evler girişinde terk ederek gecenin karanlığından da faydalanarak kaçıp izlerini kaybettirdi.



Polis, araçta yaptığı aramada bomba, bomba yapımında kullanılan kilolarca TNT kalıpları, roketatar, silahlar ele geçirdi. Terk edilen aracın plakasının sahte olduğu belirlenirken, bomba yüklü kapalı kasa aracı terk edip kaçanları yakalamak için başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar sürüyor.



Polis yetkilileri, PKK'lı teröristlerin araçla birlikte kanlı saldırılar düzenleyeceğini belirterek, alınan istihbaratla bu saldırıların önüne geçildiğini belirtti. Diyarbakır polisinin, bomba yüklü araçla ilgili bugün bir basın açıklaması yaparak geniş kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor.



Araçtan cephanelik çıktı



Diyarbakır Valiliği'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 21 Aralık günü, Diyarbakır- Silvan karayolu üzerinde yapılan denetim sırasında polisi fark ederek ters yöne giriş yapan 21 AY 728 plakalı kamyonetle ilgili araştırma ve ardından operasyon başlatıldı.



Şüpheli aracı her yerde arayan güvenlik güçleri dün saat 21.00 sıralarında kent merkezi çıkışında bulunan 450 Evler Mahallesi'nde stablize yoldan kayarak çamura saplanmış olarak buldu. İçindekilerin takip edildiklerini anlayınca terkettiği kamyonetin PKK'nın dağ kadrosuna ulaştırılmak üzere patlayıcı ve silah yüklü olduğu ortaya çıktı.



Neler var?



Çalıntı olduğu ve sahte plaka takıldığı saptanan kamyonette ele geçirilen silah ve mühimmat şunlar:



57 kilo 303 gram patlayıcı madde

1 adet RPG 7 roketatar

50 adet roket mermisi

44 adet roket sevk fişeği

70 adet el bombası gövdesi

70 adet el bombası fünye grubu

55 adet elektrikli kapsül

7698 adet Kalaşnikof fişeği

2060 Biksi fişeği

25 kilogram çuval içerisinde un

25 kilogram çuval içerisinde bulgur

10 kilogram çuval içerisinde toz şeker

5 kilogram makarna

2 adet panço

9 adet spor çanta

1 adet katlanmış şeffaf naylon