'PKK'nın çekildiği sınır hiçbir devletin kontrolünde değil'

Çözüm süreci kapsamında Türkiye sınırları içerisinde bulunan PKK'lıların Irak'taki kamplara çekilmesine, 'Egemenliğin ihlal edildiği' iddiasıyla tepki gösteren ve Türkiye'yi BM Güvenlik Konseyine şikayete hazırlanan merkezi Irak Hükümeti'ne Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı sözcüsü Cabar Yaver'den yanıt geldi. Yaver, PKK'lıların çekildiği sınırların bugüne kadar hiçbir devletin kontrolünde olmadığını, bugün de aynı durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, PKK'lıların çözüm süreci kapsamında yıllardır barındıkları Kuzey Irak'taki kamplara geri çekilmeye başlaması ile ilgili merkezi Irak Hükümeti'nin Türkiye'ye yönelik eleştiri ve Türkiye'yi BM Güvenlik Konseyi'ni şikayet edeceğini açıklamasının yankıları sürüyor. Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Kürt yönetiminin Peşmerge Bakanlığı sözcüsü Cabar Yaver, Kandil Dağı ve bölgesi ile Türkye-Irak-İran sınırlarının kesiştiği üçgenin bugüne kadar hiç bir devletin askeri gücünün kontrolünde bulunmadığını, bugün de aynı durumun söz konusu olduğunu söyledi. Kürt yönetimi olarak, Kürt sorununun çatışma ve savaş ile değil diyalog, müzakere ve barış ile sonuçlamasından yana olduklarını belirten Yaver, "PKK, şimdi geri çekildiği alanlarda yıllardan beri kalmaktaydı. O bölgelerde hiçbir askeri gücün kontrolü yoktu, bugün de yoktur" dedi.

Merkezi yönetim tepki göstermişti

Merkezi Irak yönetimi Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, PKK'lı grupların ülkelerine girişinin, iki ülke çıkarlarına ve komşuluk ilişkilerine zarar verdiği ifade edilmiş ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edileceği belirtilmişti. Türkiye ile PKK arasındaki anlaşma doğrultusunda PKK'lıların Irak'a çekildiğine vurgu yapılan açıklamada, Irak topraklarına yapılan geri çekilmenin, 'egemenliğin ihlali' anlamına geldiği öne sürülmüştü.