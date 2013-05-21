'PKK’nın büyük stratejisi ulus inşa etmek, mümkünse devlet kurmak'

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Çözüm Komisyonu, terör ve Ortadoğu uzmanı Nihat Ali Özcan’ı dinledi. PKK’nin stratejisini birinci ve şimdi dönem olarak ayırarak değerlendiren Özcan, "Birinci dönem, ‘Yukarıdan aşağıya ulus inşası ve bağımsız Kürt devleti kurmak iken’; Şimdi “aşağıdan yukarıya ulus” inşa ederek, aşama aşama aynı amacı gerçekleştirmek veya iktidara ortak olmak, egemenliği paylaşmaktır” dedi. .

Toplumun reddedeceği taleple gelirseniz masa devrilir

Dünyanın hiçbir yerinde çözüm süreci diğerinde başarılı olacaktır denemeyeceğine dikkat çeken Özcan, “ Üç sandığın olacağı bir dönemde toplumun tamamen reddedeceği bir taleple gelirseniz masayı devirirsiniz” dedi.

Nihat Ali Özcan komisyonda, “ Çözüm Sürecini Anlamak” başlıklı bir sunum yaptı. “PKK’nin Politik Amacı, “Büyük Stratejisi” ve “Stratejileri” üzerine kısa notlar” başlıklı bölümde görüşleri şöyle.

PKK, ‘askeri –politik ayaklanma stratejisi izliyor’

“PKK’nın “büyük stratejisi”: Birinci dönem: yukarıdan aşağıya ulus inşası ve bağımsız kürt devleti kurmak iken, şimdi “aşağıdan yukarıya ulus” inşa ederek, aşama aşama aynı amacı gerçekleştirmek/veya iktidara ortak olmak/egemenliği paylaşmaktır.

‘Devlet-yöneten olmayı hedefler’

PKK, organize, uzatılmış, askeri-politik ayaklanma stratejisi izlemektedir. Devlet otoritesinin meşruiyetini zayıflatmayı, geriletmeyi veya yok etmeyi amaçlar. Aynı süreçte paralel iktidar inşa ederek son aşamada ülkenin bir bölgesinde meşru iktidar /devlet/yöneten olmayı hedefler”.

Süreç yürür? PKK bölünür

Özcan, sunumunda kısa, uzun vadede ‘ süreç için olası ’ senaryolarına aktardı. Buna göre,

Kısa vade: süreç yürür. PKK bölünür ( Öcalan’ın yanındakiler. Ötekiler). Kürtler bölünebilir (PKK destekçileri- Dindar Kürtler), lokal bölünmeler ! Süreç çökebilir. (Minimalist öneri/maksimalist talep

Uzun vade: Sürecin başarısı liderlerle ilgili. PKK’nın silah bırakmasının önünde engeller var. Sorun sadece Türkiye içinde tutulamaz.Bir defa başlanan bu süreci geri alamazsınız. Motivasyon olarak bölgesel gelişmeler/ Suriye. Yeni Kapasite inşası için fırsat alanları. Otonomi !Egemenliğin/Gücün paylaşımı kaçınılmaz. Süreç doğası itibarı ile zaman alır. PKK için sigorta silahtır. Hükümetin verecekleri ile PKK’nın beklentisi arasındaki fark en önemli risktir. Çatışmaya geri dönülme ihtimali söz konusudur. Uzun vadede, Türkiye bu günkünden farklı olacaktır.

Terör uzmanı nihat Ali Özcan’ın komisyondaki sunumu şöyle:

Çözüm sürecini anlamak

Nihat Ali Özcan kimdir?

Nihat Ali Özcan, Kara Harp Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini 9 Eylül Üniversitesi'nden aldı. Doktora tezini PKK üzerine yazdı.

Özcan; TSK'dan binbaşı rütbesinde kendi isteği ile emekli oldu. Kısa bir süre serbest avukatlık yapan Özcan, çeşitli araştırma merkezlerinde "Terörizm" ve "Orta Doğu" üzerine çalıştı. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Milli Güvenlik Akademisi, Harp Akademileri ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde dersler verdi. Çeşitli kurumlarda Strateji Geliştirme Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Asimetrik savaş, ayaklanma, terörizm, Orta Doğu, sivil-asker ilişkileri ilgi alanıdır.

Nihat Ali Özcan, 2005 yılından bu yana TEPAV'da çalışmaktadır.