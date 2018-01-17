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PKK'nın bombalı eylemde kullanacağı değerlendirilen kamyonet imha edildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından Çukurca ilçesi Cevizli köyünde düzenlenen operasyonlarda, PKK'lı teröristler tarafından bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen, plakasız bir kamyonet imha edildi

17 Ocak 2018 15:49

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ekipleri tarafından Çukurca ilçesi Cevizli köyünde düzenlenen operasyonlarda, PKK\'lı teröristler tarafından bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen, plakasız bir kamyonet imha edildi. Yine ilçedeki Kazan Vadisi\'nde yürütülen operasyonlarda da çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"16.01.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi\'nde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 5 adet 12 kilogramlık tüp içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 7 adet el bombası, 1 adet 20 kilogramlık bidon içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet boş tüp, 2 kilogram plastik patlayıcı, 180 kilogram amonyum nitrat, 5 adet bantlanmış vaziyette pil bloğu, 50 metre beyaz renkli ve 100 metre kırmızı renkli kablo, 2 adet sırt çantası, 1 adet mont, 1 adet branda, 4 adet mavi renkli varil ile 1 adet eldiven ele geçirilmiştir. Ayrıca Cevizli köyünde bulunan bir adreste ve Cevizli köyü kırsal alanında yapılan aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzeme ile kaplı kamuflajlı 3 adet şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş vaziyette, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen (plakasız) tuzaklanmış 1 adet araç ele geçirilmiştir. Araç olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; olayla ilgili olarak \'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapma\' suçundan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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