PKK'nın bombalı eylemde kullanacağı araç imha edildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, jandarma ekipleri tarafından Çukurca ilçesi Cevizli köyünde düzenlenen operasyonlarda, PKK\'lı teröristler tarafından bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen, plakasız bir araç imha edildi. 2\'si kadın 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, silah, mühimmat, telsiz, cep telefonları ve dürbün ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, dün Çukurca\'da ele geçirilen araçla ilgili açıklama yaptı. Çukurca ilçesi Cevizli köyünde düzenlenen operasyonlarda, PKK\'lı teröristler tarafından bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen, plakasız bir araç bulunarak, imha edildi. Operasyonda, ayrıca termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez ve yanmaz malzemeler ele geçirilirken, bombalı araçla ilgili \'terör örgütüne yardım ve yataklık\' suçundan 2\'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kayalık köyü Çeltikli mezrasına düzenlenen operasyonda ise 60 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,1 av tüfeği, 4 telsiz, 3 dürbün, 2 cep telefonu, 4 sim kart, 3 hafıza kartı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.