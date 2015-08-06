PKK'nın bombalanmasına Rusya'dan tepki



Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev Türkiye'nin Kuzey Irak'a yaptığı hava saldırılarının devletler hukukuyla bağdaşmadığını söyledi. Rus ajanslarının Medvedev'in Mısır televizyonuna verdiği mülakata atfen yayınladığı habere göre Rusya Başbakanı PKK mevzilerinin bombalanmasının ‘ciddi kuşkulara' yol açtığını belirtti. Türk hava saldırılarını koalisyon devletlerinin IŞİD'i hedef alan Suriye'deki harekâtıyla kıyaslayan Medvedev, “ABD liderliğindeki koalisyon Birleşmiş Milletler devre dışı bırakılarak kurulmuştur ve Şam yönetiminin onayı olmadan hareket etmektedir”, dedi.

Irak ve Suriye'nin yoğun terör saldırısına maruz kaldığının inkar edilemeyeceğini belirten Dimitri Medvedev, ‘bilhassa şimdi Birleşmiş Milletler çatısı altında uluslararası işbirliğinin gerektiğini ve Rusya'nın buna hazır olduğunu', ifade etti. Suriye'deki Esad rejimini destekleyen Rusya iç savaşta taraflara arabuluculuk yapmayı önermişti. Rus İnterfaks ajansının bildirdiğine göre Suriye Ulusal Demokratik İttifakı'nın önde gelen temsilcilerinden Bedr Camus Rusya yönetimiyle temaslarda bulunmak üzere yakında Moskova'ya gidecek.