PKK'nın bombacısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Harem Otogarı'nda sahte kimlikle yakalanan PKK mensubunun, Diyarbakır Silvan'da Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıda kullanılan bombayı yapan kişi olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri süren zanlının İstanbul'a sansasyonel bir eylem hazırlığı için geldiği öne sürüldü. Şüphelinin ayrıca, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de bomba düzenekleri hazırladığı tespit edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Diyarbakır'dan Harem Otogarı'na gelen otobüste gözaltına alınan kişinin Diyar Doğanay sahte kimliğini kullanan Y.A. olduğunu tespit etti.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilen şüphelinin, PKK üyesi olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Parmak izi alınan şüphelinin, 15 Aralık 2015'te Diyarbakır Silvan İlçesi Oğuzalp Köyü yakınlarında yola döşenen ve zırhlı araçların geçişi sırasında patlatılan bombayı yapan kişi olduğu kaydedildi. Söz konusu bombalı saldırıda Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ve polis memurları Mustafa Nohut ile Nuri Yazanel şehit olmuş, araçtaki 2 memur ise yaralanmıştı.