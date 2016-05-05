T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'nın bombacısı İstanbul'da yakalandı

Gözaltına alınan şahsın Diyarbakır Silvan'da Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ve 2 polisin şehit olduğu saldırıda kullanılan bombayı yapan kişi olduğu belirlendi

05 Mayıs 2016 05:02

İstanbul Harem Otogarı'nda sahte kimlikle yakalanan PKK mensubunun, Diyarbakır Silvan'da Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıda kullanılan bombayı yapan kişi olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri süren zanlının İstanbul'a sansasyonel bir eylem hazırlığı için geldiği öne sürüldü. Şüphelinin ayrıca, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de bomba düzenekleri hazırladığı tespit edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Diyarbakır'dan Harem Otogarı'na gelen otobüste gözaltına alınan kişinin Diyar Doğanay sahte kimliğini kullanan Y.A. olduğunu tespit etti. 

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilen şüphelinin, PKK üyesi olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı belirtildi. 

Parmak izi alınan şüphelinin, 15 Aralık 2015'te Diyarbakır Silvan İlçesi Oğuzalp Köyü yakınlarında yola döşenen ve zırhlı araçların geçişi sırasında patlatılan bombayı yapan kişi olduğu kaydedildi. Söz konusu bombalı saldırıda Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ve polis memurları Mustafa Nohut ile Nuri Yazanel şehit olmuş, araçtaki 2 memur ise yaralanmıştı. 

ETİKETLER

diyar doğanaypkkbombacıistanbulgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24